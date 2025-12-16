Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Γαλλία, Ολυμπιακός και Ναντ συμφώνησαν για την μεταγραφή του Ρεμί Καμπελά.

Η γαλλική ιστοσελίδα «ouest-france» δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με το μέλλον του Ρεμί Καμπελά αναφέροντας πως ο Ολυμπιακός και η Ναντ ήρθαν σε συμφωνία για την μεταγραφή του.

Το deal αφορά τον δανεισμό του 35χρονου Γάλλου εξτρέμ για το επόμενο εξάμηνο. Εκείνος ήρθε στους «ερυθρολεύκους» το περασμένο καλοκαίρι και υπέγραψε συμβόλαιο δύο ετών.

Λόγω του μικρού χρόνου συμμετοχής (10 συμ., περισσότερα από 430 λεπτά) του όμως ήθελε να συνεχίσει αλλού την καριέρα του, όπου και θα αγωνίζεται περισσότερο, με την Ναντ να του δίνει την ευκαιρία αυτή.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κώστας Νικολακόπουλος είχε επιβεβαιώσει στους «Galacticos» πως ο Καμπελά βρίσκεται σε επαφή με γαλλική ομάδα, με την Ναντ να του ταιριάζει στο προφίλ της πληροφορίας που γνώριζε.