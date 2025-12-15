Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα…περίεργα που γίνονται φέτος στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τους Γερμανούς διαιτητές.

Ποιο πέναλτι ρε παιδιά να δώσει ο Γερμανός διαιτητής στο χέρι του Ράσιτς; Δεν πα να το είχε όσο σηκωμένο ήθελε, άρα σε αντικανονική θέση. Δεν έχετε καταλάβει κάποια πράγματα.

Οι Γερμανοί διαιτητές που έρχονται φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα τις περισσότερες φορές δεν δίνουν όχι πέναλτι, αλλά ούτε φάουλ σε καλή θέση για τον Ολυμπιακό. Άλλωστε, το πιο χοντρό λάθος του Γιαμπλόνσκι χθες, αυτό στο οποίο δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας, είναι ότι δεν έδωσε το φάουλ πάνω στον Τσικίνιο, ένα μέτρο έξω από την περιοχή του Άρη σε ιδανική θέση για απευθείας εκτέλεση-και ήταν και κάρτα, σίγουρα κίτρινη, στο όριο και για κόκκινη. Το δε άλλο φάουλ που έδωσε έξω από την περιοχή του Άρη, το έδωσε γιατί τον «υποχρέωσε» ο VAR, με την υπόδειξη του για αποβολή του αντίπαλου αριστερού μπακ.

Θυμηθείτε τι έκανε ο Όσμερς στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: εξαφάνισε δύο φάουλ επί του Ποντένσε, μισό μέτρο έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, από θέση έξω αριστερά-το ένα στο 95’! Κι εξαφάνισε κι άλλο ένα φάουλ υπέρ του Κοστίνια από θέση έξω δεξιά! Όλα στο β΄ ημίχρονο, με τον Ολυμπιακό να επιτίθεται για την ισοφάριση.

Εδώ δεν έδωσε ο Αϊτέκιν την πεναλτάρα που έγινε πάνω στον Καμπελά στη Λεωφόρο. Θα δώσουν φέτος οι Γερμανοί πέναλτι για χέρι του Ράσιτς; Ένα πέναλτι δόθηκε, από τον Στίλερ, στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ (2-0) κι αυτό γιατί ήταν τόσο κραυγαλέο το χέρι του Βίντα, που ήταν σαν να κρατούσε…πανό και να έλεγε, «έκανε πέναλτι με το χέρι»! Ο δε Αϊτέκιν, στο α΄ ημίχρονο του ΠΑΟ-Ολυμπιακός (1-1) ήταν ίδιος και χειρότερος από τον χθεσινό στο β΄ ημίχρονο!

Τι συζητάμε τώρα: Ο Ζίμπερτ δεν είδε πέναλτι υπέρ του Ταρέμι σε εκείνο το τράβηγμα του αντίπαλου αμυντικού στο Ολυμπιακός-Άρης (2-1), που θα το έδινε και τυφλός! Κι αντιθέτως, με τρομερή ευκολία αμέσως απέβαλλε τον Μάντσα κι έδωσε εις βάρος του πέναλτι στο ίδιο παιχνίδι.

Μην την ψάχνετε τώρα: Πέντε διαφορετικοί Γερμανοί διαιτητές έχουν σφυρίξει μέχρι τώρα φέτος τον Ολυμπιακό και οι τέσσερις τον έχουν περάσει πριονοκορδέλα. Μόνο ο Στίλερ έπαιξε 50-50. Αλλά…κανονικό 50-50, σκληρό, μέσα στο Καραϊσκάκη.

Το γιατί και το πώς δεν μπορώ να το ξέρω. Υποπτεύομαι κάποια πράγματα, αλλά μέχρι εκεί.

Ειδικά, πάντως, για τον Γιαμπλόνσκι εγώ σας τα είχα γράψει, όλα, από εδώ. Αναλυτικά. Από τον συγκεκριμένο, δεν περίμενα κάτι άλλο απ΄ όσα είδαμε χθες. Μετά την περσινή διαιτησία του στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός (0-1), που δεν απέβαλλε τον Μήτογλου για το κτύπημα με καράτε στον Τζολάκη. Πρέπει, όμως, να παραδεχθώ ότι ο Ζίμπερτ, ο Αϊτέκιν κι ο Όσμερς πέρυσι είχαν σφυρίξει τον Ολυμπιακό και ήταν…κανονικοί διαιτητές, όπως κι ο Στίλερ. Με νορμάλ αποφάσεις, χωρίς να προκαλούν την νοημοσύνη.

Γιατί γίνεται φέτος αυτό που γίνεται με τους Γερμανούς, είναι το κρίσιμο ερώτημα.

Άσχετο: Ο Ελ Κααμπί ήταν στο όριο καρτών. Μία να έπαιρνε χθες, θα εξέτιε την ποινή του στο επόμενο παιχνίδι, στο οποίο θα λείπει λόγω Κόπα Άφρικα. Πραγματικά δεν κατανοώ, γιατί δεν πήρε μία κίτρινη κάρτα χθες. Για παράδειγμα, για καθυστέρηση στην αλλαγή του. Τώρα, θα γυρίσει από το Κόπα Άφρικα, θα εξακολουθεί να βρίσκεται στο όριο καρτών και όταν κάποια στιγμή δεχθεί μία τρίτη κίτρινη, θα χάσει αναπόφευκτα ένα παιχνίδι.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αποβάλλεται στο 51΄ ο Γκαρθία. Και στο 59’ αποβάλλεται κι ο Φαντιγκά του Άρη. Σε αυτά τα οκτώ λεπτά, ο Ολυμπιακός έπαιξε με κεντρικούς χαφ τον Μουζακίτη και τον…Ταρέμι. Σε ένα διάστημα στο οποίο ο Άρης κυριάρχησε και ο Τζολάκης δεν έφαγε γκολ πρώτον γιατί ο Πιρόλα μπλόκαρε δύο επικίνδυνα σουτ αντίπαλων και δεύτερον γιατί ο Μορόν αστόχησε (όχι πολύ) σε μία πολύ απειλητική κεφαλιά του, που παρεμπιπτόντως πήρε από τον Πιρόλα.

Θα περίμενε κανείς να μπει ο Έσε με το που αποβλήθηκε ο Γκαρθία-και να έβγαινε ένας από τους τέσσερις επιθετικογενείς παίκτες. Ώστε με τον Αργεντίνο η ομάδα να είχε καλύτερες λύσεις ανασταλτικά σε σχέση με έναν καθαρά επιθετικό όπως ο Ταρέμι. Τελικά ο Έσε μπήκε στο 64’, μαζί με τον Τσικίνιο και οι δύο αυτοί παίκτες βοήθησαν τον Ολυμπιακό να επανακτήσει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, σε συνδυασμό βέβαια με την αποβολή του Φαντιγκά.

Ακόμη περισσότερο έγινε αυτό φανερό, με την επίσης ορθή αλλαγή στο 68’ του Μπρούνο με τον Ορτέγκα. Βγήκε ο Νιγηριανός και έγιναν όλα καλύτερα για την ομάδα με τον Αργεντίνο. Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε στο τέλος να ρισκάρει, βγάζοντας και τον Κοστίνια και βάζοντας τον Ποντένσε, παίζοντας κάτι σαν 3-4-2, αλλά είχε λογική η επιλογή του, γιατί ο Άρης ήταν μετά το 80’ όλος πίσω και το παιχνίδι εξελίσσονταν σε μονότερμα.

Απλά, η διαχείριση του Ολυμπιακού σε αυτό το οκτάλεπτο στο οποίο έμεινε με παίκτη λιγότερο, μόνο καλή δεν ήταν. Μας θύμισε, σε μικρογραφία, τη διαχείριση στη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα, μετά την αποβολή του Έσε. Εξ ου και η απορία μου γιατί δεν μπήκε ο Έσε, με το που πήρε την κόκκινη ο Γκαρθία

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍