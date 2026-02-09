Ο Μανόλο Χιμένεθ εξέπληξε με τις παρεμβάσεις του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και προσφέροντας ρόλο και χρόνο στους Κριστιάν Κουαμέ, Μπενχαμίν Γκαρέ.

Η χρησιμοποίηση ποδοσφαιριστών με περιορισμένο αριθμό προπονήσεων στα πόδια τους, αναμφίβολα, αποτελεί κίνηση υψηλού ρίσκο για κάθε προπονητή. Αυτό γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, στην πραγματικότητα γιγαντώνεται, όταν πρόκειται για νεοφερμένους παίκτες οι οποίοι – καλά-καλά – δεν έχουν ξεφύγει από το στάδιο της πρώτης γνωριμίας με τους συμπαίκτες τους και γενικώς με το νέο εργασιακό περιβάλλον τους. Γι’ αυτούς τους λόγους, προκάλεσαν αίσθηση, οι δύο αποφάσεις που πήρε ο Μανόλο Χιμένεθ με την παροχή χρόνου και ρόλου στους Κριστιάν Κουαμέ και Μπενχαμίν Γκαρέ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και για τους δύο, υπήρχε αμφιβολία ακόμη και για την παρουσία τους στην αποστολή, και ειδικά του Κουαμέ, ίσως και η βεβαιότητα ότι δεν θα πατούσαν χορτάρι στο παραδοσιακό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ως εκ τούτου, φάνηκε τουλάχιστον ριψοκίνδυνο αυτό που έπραξε ο Μανόλο Χιμένεθ. Πλην όμως, το σκεπτικό του είχε ποδοσφαιρική βάση. Αντικειμενικά, στην περίπτωση του Κριστιάν Κουαμέ – ίσως και απρόσμενα – δικαιώθηκε για την χρησιμοποίησή του. Ο Ιβοριανός επιθετικός πέρασε στο παιχνίδι σε απόσταση πέντε αγωνιστικών λεπτών σε σχέση με την είσοδο στο γήπεδο του Γιάννη Μιχαηλίδη ο οποίος συνηθίζει να «φτιάχνει» παιχνίδι από την πίσω ζώνη του ΠΑΟΚ. Η αποστολή του ήταν ξεκάθαρη, αποσκοπούσε στην άσκηση πίεση, σε μια ενέργεια που δεν συνηθίζει να κάνει ο Λορέν Μορόν και αποτελεί μόνιμο αντικείμενο κουβέντας.

Αντικειμενικά, ο Κουαμέ έκανε πολλά περισσότερα πράγματα από τα προβλεπόμενα ή μάλλον, από τα αναμενόμενα, για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος καλά-καλά δεν γνώριζε (ολοκληρωτικά) τα ονόματα των συμπαικτών του και είχε πάρει μέρος σε… μία προπόνηση. Πιθανότατα να μην έπαιρνε χρόνο συμμετοχής αν ήταν διαθέσιμος ο Τίνο Καντεβέρε ο οποίος αποδεδειγμένα κάνει αυτή τη δουλειά. Στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και προς όφελος ελέγχου του χτισίματος παιχνιδιού του αντιπάλου από την πίσω ζώνη, ο Μανόλο Χιμένεθ ένιωσε ότι έπρεπε να πάρει το ρίσκο και το έκανε.

Δίχως την παραμικρή πρόθεση υπερβολής, ο 28χρονος έκανε πιο πολλά, σαν τα κλεψίματα και τις κερδισμένες μονομαχίες (εδάφους και αέρος). Δικαιολογημένα πήρε καλό βαθμό αλλά ως εκεί. Η αξιολόγησή του θα γίνει προϊόντος του χρόνου. Το καλό σενάριο για τον Άρη – επί της περίπτωσης του Κουαμέ – είναι να μείνει μακριά από τραυματισμούς και να βρεθεί στη θέση που ήταν πριν από περίπου δύο-τρία χρόνια. Γι’ αυτόν τον λόγο εξάλλου ήρθε στον Άρη. Ένιωσε ότι θα βοηθηθεί στην αναγέννηση της καριέρας του.

Θεωρητικά, η χρησιμοποίηση του Μπενχαμίν Γκαρέ είχε λίγο λιγότερο ρίσκο υπό την έννοια ότι ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός είχε κάνει περισσότερες προπονήσεις. Ο 25χρονος πάτησε στο γήπεδο υπό το σκεπτικό της παρουσίας παίκτη με κράτημα μπάλας κι επειδή ο Κάρλες Πέρεθ είχε κάνει κακό παιχνίδι. Για ένα ακόμη ματς, ο Ισπανός επιθετικός δεν είχε ουσία στο παιχνίδι του και ο Χιμένεθ περίμενε από αυτόν να επιδείξει μεγαλύτερη τόλμη σε φάσεις – και απέναντι σε αντιπάλους – όπου θα μπορούσε να πάει στο ένας εναντίον ενός. Ή έστω, να ήταν πιο αποτελεσματικός στις σέντρες από τη δεξιά πτέρυγα όπου τόσο ο Πέρεθ όσο και ο Τεχέρο δεν μέτρησε μια εύστοχη. Σε αντίθεση με τον Κουαμέ, ο Μπενχαμίν Γκαρέ δεν ήταν το ίδιο αποτελεσματικός. Υπέπεσε και σε λάθος το οποίο θα μπορούσε να είχε κοστίσει. Ωστόσο, ό,τι ισχύει για τον Ιβοριανό επιθετικό, ισχύει και για τον Γκαρέ καθώς θα κριθεί μέσα από το εύρος αγώνων που ακολουθεί.