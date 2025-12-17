Η ΑΕΚ πέρασε στα προημιτελικά με γκολ-κεφαλιά Χατζηνικολάου, ενώ ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-0 τον Βόλο 2004 και εξασφάλισε την πρόκριση.

Η ΑΕΚ χρειάστηκε υπομονή κόντρα στον Παναθηναϊκό , αλλά βρήκε τη λύση χάρη στη Δέσποινα Χατζηνικολάου και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών. Το πρώτο ημίχρονο κύλησε σε χαμηλό τέμπο, χωρίς μεγάλες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Νίκου Κωτσοβού ανέβασε στροφές, πίεσε ψηλά και δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ. Η Χατζηνικολάου απείλησε αρχικά με αριστερό σουτ, όμως η Χατζηχαριστού δήλωσε παρούσα. Στο 72’, όμως, η επιμονή της δικαιώθηκε, καθώς με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 1-0 και χάρισε στην Ένωση το πολυπόθητο εισιτήριο για την επόμενη φάση. Λίγο πριν το φινάλε , στο 87' η Λάρσον είχε μια τρομερή ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα, όμως η Χατζηχαριστού έκανε τρομερή απόκρουση.

Ο Βόλος 2004 υποδέχτηκε τον ΠΑΟΚ με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Γυναικών. Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το εισιτήριο, με την Μπακούλα να ανοίγει το σκορ στο 17’ και την Γκανάνικα να διπλασιάζει τα τέρματα στο 88’. Η ίδια ήταν σε... μεγάλα κέφια, διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 90+1’. Ο Βόλος ΝΠΣ ήταν καταιγιστικός και έκανε ό,τι ήθελε, χωρίς καμία δυσκολία, στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη (1-6), με την Γαρυφαλίδου να πετυχαίνει χατ-τρικ, και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τα Τρίκαλα και η Αγία Παρασκευή διασταυρώθηκαν στη φάση των «16» του Κυπέλλου και χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Αγία Παρασκευή πήρε την πρόκριση με σκορ 1-4. Η Σόουερς άνοιξε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ η Νέμιναρ έδωσε αέρα δύο τερμάτων στο 13’. Η Σόουερς πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ, όπως και η Νέμιναρ στο 37’.

Να θυμίσουμε πως την Πέμπτη 18/12 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η κλήρωση της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών 2025-2026, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Αστέρας Τρίπολης, ο Οδυσσέας Μοσχάτου, η ΑΕ Μυκόνου, η ΡΕΑ , Βόλος ΝΠΣ, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Αγ. Παρασκευή.