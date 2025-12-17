Αθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Μεταγραφές... made in Spain για το τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού»
Ο Νίκος Αθανασίου μίλησε στους «Galacticos» για τις δύο νέες προσθήκες που έκανε ο Παναθηναϊκός για το τμήμα σκάουτίνγκ σε συνέχεια της αναδιάρθρωσης που γίνεται στο ποδοσφαιρικό του τμήμα.
Ο ρεπόρτερ των «πρασίνων» μετέφερε την πληροφορία πως έγιναν ακόμη δύο προσθήκες για το τμήμα σκάουτινγκ του Παναθηναϊκού, μετά από εκείνη του Κάρλος Ζέκα.
Εκείνοι δεν θα έχουν ως έδρα την Αθήνα, αλλά θα εργάζονται από απόσταση, έχοντας ο καθένας μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια υπό την εποπτεία του. Θα πηγαίνουν και θα παρακολουθούν παιχνίδια πιθανών στόχων της ομάδας, καθώς και παικτών που θα βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
Ύστερα, τα reports που θα δημιουργούν δεν θα καταλήγουν σε κάποιν chief scout, αφού δεν θα υπάρχει τέτοιος στο νέο οργανόγραμμα της ομάδας, αλλά στους δύο διευθυντές, τον Στέφανο Κοτσόλη και τον Μιγκέλ Κορόνα.
Οι δύο Ισπανοί, μαζί με τον Ζέκα, τον Άλεξ Ζαφειρίου και τον Μάκη Λιβαθηνό θα αποτελούν την ομάδα του scouting και στο άμεσο μέλλον αναμένονται κι άλλες προσθήκες, καθώς τόσο ο Κότσόλης όσο και ο Κορόνα επιθυμούν να δυναμώσουν πολύ το Τριφύλλι και σε αυτό το κομμάτι.
