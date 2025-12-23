Νιγηρία - Τανζανία 2-1: Ιδανική πρεμιέρα χωρίς Ντέσερς και Μπρούνο
Έκανε το καθήκον της η Νιγηρία. Ακόμη κι αν τα... χρειάστηκε κάπως στο τέλος, απέδειξε πως με αυτή την ποιότητα δεν μπορεί να μη λογίζεται ανάμεσα στα φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Οι Super Eagles έκαναν «ποδαρικό» στη διοργάνωση, επιβάλοντας την ισχύ τους απέναντι στην Τανζανία (2-1) του - αρχηγού - Αλί Σαμάτα. Βρέθηκαν στην αποστολή, αλλά δεν αγωνίστηκαν ο Σίριλ Ντέσερς του Παναθηναϊκού και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι του Ολυμπιακού.
Η Νιγηρία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και ευτύχησε να προηγηθεί στο 36' με κεφαλιά του Ατζάγι από κόρνερ. Στο 47' ο Οσιμέν είδε το γκολ του να ακυρώνεται για οφσάιντ και στο 50' ο Μομπουά έκανε το 1-1 και έδωσε ελπίδες στην Τανζανία. Μόλις δύο λεπτά αργότερα πάντως ο Λούκμαν φρόντισε να τις... διαλύσει. Με ωραία ενέργεια και φανταστικό σουτ έκρινε το παιχνίδι για χάρη των Super Eagles.
Η βαθμολογία του τρίτου ομίλου
- Νιγηρία 1 (2-1) 3
- Τυνησία 0 (0-0) 0
- Ουγκάντα 0 (0-0) 0
- Τανζανία 1 (1-2) 0
