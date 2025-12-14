Μια ανάσα από το 2-2 βρέθηκε στο 47' ο Βόλος με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν πέναλτι σε χαζή ανατροπή του Κώτσιρα στον Λάμπρου και τον Λαφόν να νικάει τον επιθετικό του Βόλου,

Πριν καλά καλά προλάβουν ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο να βγουν στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο και οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια ανάσα από το να κάνουν το 2-2. Συγκεκριμένα στο 47' οι Βολιώτες κέρδισαν πέναλτι σε χαζή ανατροπή του Λάμπρου από τον Κώτσιρα, με τον δεξιό οπισθοφύλακα να κάνει αψυχολόγητη ενέργεια την στιγμή που ο αντίπαλός του δεν είχαν καν πρόσωπο στην εστία.

Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι με τον Λαφόν να μαντεύει σωστά να πέφτει στην δεξιά του γωνία και να νικάει τον Λάμπρου κρατώντας το 2-1 για τους γηπεδούχους.