Παναθηναϊκός – Βόλος: Εξαιρετικός Λαφόν αποκρούει το πέναλτι του Λάμπρου (vid)
Πριν καλά καλά προλάβουν ο Παναθηναϊκός με τον Βόλο να βγουν στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο και οι φιλοξενούμενοι βρέθηκαν μια ανάσα από το να κάνουν το 2-2. Συγκεκριμένα στο 47' οι Βολιώτες κέρδισαν πέναλτι σε χαζή ανατροπή του Λάμπρου από τον Κώτσιρα, με τον δεξιό οπισθοφύλακα να κάνει αψυχολόγητη ενέργεια την στιγμή που ο αντίπαλός του δεν είχαν καν πρόσωπο στην εστία.
Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι με τον Λαφόν να μαντεύει σωστά να πέφτει στην δεξιά του γωνία και να νικάει τον Λάμπρου κρατώντας το 2-1 για τους γηπεδούχους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.