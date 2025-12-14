Χιμένεθ: «Έχω κάνει τις προτάσεις μου για μεταγραφές»

Ο Μανόλο Χιμένεθ εξήγησε τις συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίζεται η ομάδα του, απάντησε και για τις μεταγραφές που είναι αναγκαίες.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ισπανός προπονητής υποστήριξε ότι δεδομένων των συνθηκών, η ομάδα του ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του αγώνα. «Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει το χαρακτηριστικό ότι βελτιώνεται στον αγωνιστικό χώρο κάθε φορά που κάνει αλλαγές. Εμείς είχαμε τις ευκαιρίες ειδικά στο διάστημα που παίξαμε με αριθμητική υπέροχή, αλλά όλ’ αυτά δυστυχώς μέχρι την αποβολή του Φαντιγκά. Από εκείνο το σημείο κι έπειτα ο Ολυμπιακός έδειξε την ποιότητά του και άρχισε να δημιουργεί κινδύνους στην εστία του. Κατά διαστήματα παίξαμε καλά και στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν ανταγωνιστικοί. Περίπου για ένα δεκάλεπτο ήμασταν καλύτεροι, όταν όμως αρχίσαμε να χάνουμε δυνάμεις, υποχωρήσαμε και φάνηκε η υπεροχή του Ολυμπιακού».

Ρωτήθηκε για το ότι ο Άρης παρουσιάζει καλύτερη εικόνα στα ντέρμπι σε σχέση με τα πιο «βατά» παιχνίδια. «Είναι αλήθεια και συμβαίνει σε όλα τα πρωταθλήματα. Έχω δουλέψει με αρκετούς αθλητικούς ψυχολόγους κι αυτό δεν έχει εξήγηση. Το να λέμε τη γνώμη μας είναι εύκολο, είναι δωρεάν… Εμένα μου έτυχε ως παίκτης. Όταν έπαιζα στο Μπερναμπέου ήμουν 100% συγκεντρωμένος στο παιχνίδι μας αλλά το τί συμβαίνει στο κεφάλι του παίκτη και γιατί χαλαρώνουν απέναντι σε ασθενέστερους αντιπάλους, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Συμβαίνει σε όλες τις ομάδες».

Ο Μανόλο Χιμένεθ ξεκαθάρισε ότι δεν περιμένει επιστροφές παικτών ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και ρωτήθηκε για τη σημασία του αγώνα. «Πρέπει να βγούμε, να παίξουμε το παιχνίδι μας και να πάρουμε τους βαθμούς της νίκης. Δεν ξέρω κανέναν που να μπορεί να πει τι θα γίνει σ’ ένα παιχνίδι πριν από αυτό. Αν το ξέραμε, θα παίζαμε ΠΡΟ-ΠΟ και στοίχημα. Καταλαβαίνω άψογα την ερώτηση, είναι ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να αποτελέσει μια καινούργια αρχή. Εάν τον Γενάρη γίνουν οι κινήσεις που πρέπει και να γίνουν, η ομάδα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης».

Εκεί μπήκε σε λεπτομέρειες σε ότι αφορά τις συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίζεται η ομάδα του και τον περιορισμένο αριθμό επιλογών για τον ίδιο. «Οι δικοί μας παίκτες, στην αρχική ενδεκάδα, παίζουν στα όρια τους. Ο Μορουτσάν παίζει επιθετικός παρότι δεν είναι η θέση του. Δεν είναι λογικό ο Γένσεν να παίζει δεκάρι, μετά αριστερό εξτρέμ και να αλλάζει θέση συνεχώς. Δεν είναι λογικό ο Φαντιγκά να παίζει αριστερά. Γι’ αυτό θεωρώ ότι, όσον αφορά τις θέσεις και τις αλλαγές δεν είναι τόσο φυσιολογικές λόγω της έλλειψης παικτών. Κι όλ’ αυτά συμβαίνουν πάνω στην προσπάθεια δημιουργίας μια όσο το δυνατόν πιο λογική και ισορροπημένη ενδεκάδα βάσει των επιλογών που έχουμε».

Κι έτσι τέθηκε η ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της ομάδας κι αν υπάρχει η δυνατότητα άμεσων αφίξεων δεδομένου και του δύσκολου προγράμματος. «Δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι ζήτημα διαχείρισης της διοίκησης. Εγώ ήδη έκανα τις προτάσεις μου για την ιδανική ενίσχυση της ομάδας σε ότι αφορά τις θέσεις. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με τους παίκτες και με τα χρήματα διαθέτει η ομάδα. Δεν εξαρτάται από εμένα και δεν είναι εύκολο να κάνεις μεταγραφές τον Γενάρη. Ίσως οι παίκτες που έρχονται τον Γενάρη να έχουν καιρό να παίξουν ή να προέρχονται από τραυματισμό ή να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο αλλά έχουμε την υποχρέωση να ψάξουμε. Σήμερα παίξαμε με τέσσερις αμυντικούς και οι τρεις από αυτούς προπονήθηκαν μόνο μια μέρα. Ο Φρίντεκ αυτή τη στιγμή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση γιατί ο πατέρας του είναι στο νοσοκομείο, είναι και τραυματίας. Μόνο ο Πέδρο Άλβαρο θα είναι στο 100% στον αγώνα με τον Αστέρα. Αυτά τα δεδομένα θα συνέθεταν δικαιολογία αν χάναμε σήμερα».