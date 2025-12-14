Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τα Highlights της μεγάλης νίκης των «κυανέρυθρων» (vid)
Ένας εξαιρετικός Ατρόμητος, ο καλύτερος των τελευταίων μηνών, κατάφερε να πάρει σημαντική νίκη επικρατώντας με 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Μια νίκη που έφερε τους «κυανόλευκους» στην 11η θέση με 12 βαθμούς και αύξησε την διαφορά τους από την ΑΕΛ Novibet στους 4.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ που έβαλε αρχικά στο 16' ο Σταυρόπουλος με κεφαλιά και στις καθυστερήσεις ο Φαν Βέερτ με εκτέλεση πέναλτι, αλλά και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης αυτής.
