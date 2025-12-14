Όπως επιβεβαίωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς μετά το τέλος του ματς στο Αγρίνιο, ο Ζίνι λόγω του τραυματισμού του δεν θα πάει στο Κόπα Άφρικα.

Το Κόπα Άφρικα θα χάσει οριστικά ο Ζίνι, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό από δημοσιεύματα στην Ανγκόλα, λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει.

Ο Ανγκολέζος επιθετικός της ΑΕΚ δεν μπόρεσε να επιστρέψει ούτε στο ματς στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, με τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι να επιβεβαιώνει την απουσία του από τη διοργάνωση του Κόπα Άφρικα.

Ο Νίκολιτς συγκεκριμένα απατώντας σε ερώτηση για το αν περιμένει επιστροφές παικτών από τραυματισμούς για τον ευρωπαϊκό αγώνα της Πέμπτης με την Κραϊόβα τόνισε:

«Ο Ελίασον πήρε λεπτά, ο Κουτέσα θα μπορεί να είναι διαθέσιμος για 25 λεπτά. Ο Πιερό είναι εκτός, ο Ζίνι δεν γνωρίζουμε, μάλλον δεν θα είναι. Δεν θα πάει στο Κόπα Άφρικα. Ο Μουκουντί ίσως την Πέμπτη ή την Κυριακή θα είναι διαθέσιμος και ο Γκατσίνοβιτς θα είναι διαθέσιμος μετά τις γιορτές».