Διαβάστε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο αποψινό παιχνίδι με τον Βόλο στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τον Βόλο στη Λεωφόρο (21:00), με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε ΑΕΚ και ΑΕΛ Novibet.

Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινά το Τριφύλλι με την εξής ενδεκάδα:

O Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κώτσιρας, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Πάλμερ οι δύο στόπερ.Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας στη μεσαία γραμμή. Zαρουρί αριστερός εξτρέμ, Τετέ δεξιός και σέντερ φορ ο Ντέσερς.

Υπενθυμίζουμε πως ο Μλαντένοβιτς είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη στην AEL FC Arena, στην αναμέτρηση της περασμένης αγωνιατικής ενώ ο Ανταμ Τσέριν έχει ίωση κι έμεινε εκτός αποστολής, καθώς δεν μπορούσε να τον υπολογίζει ο Μπενίτεθ.