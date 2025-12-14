Παναθηναϊκός-Βόλος: Οι εκλεκτοί του Μπενίτεθ
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τον Βόλο στη Λεωφόρο (21:00), με την νίκη να αποτελεί μονόδρομο για το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε ΑΕΚ και ΑΕΛ Novibet.
Ο Ισπανός τεχνικός ξεκινά το Τριφύλλι με την εξής ενδεκάδα:
O Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κώτσιρας, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Τουμπά με τον Πάλμερ οι δύο στόπερ.Τσιριβέγια, Σιώπης, Μπακασέτας στη μεσαία γραμμή. Zαρουρί αριστερός εξτρέμ, Τετέ δεξιός και σέντερ φορ ο Ντέσερς.
Υπενθυμίζουμε πως ο Μλαντένοβιτς είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη στην AEL FC Arena, στην αναμέτρηση της περασμένης αγωνιατικής ενώ ο Ανταμ Τσέριν έχει ίωση κι έμεινε εκτός αποστολής, καθώς δεν μπορούσε να τον υπολογίζει ο Μπενίτεθ.
