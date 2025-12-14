Νίκολιτς: «Συγχαρητήρια σε Λιούμπισιτς, Χρυσόπουλο και κόσμο»

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ευρεία νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού.

Η ΑΕΚ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα του Μάρκo Νίκολιτς υπέταξε τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με το επιβλητικό 5-0 και έφτασε τις οκτώ διαδοχικές νίκες. σε όλες τις διοργανώσεις.

Πρωταγωνιστής για το Δικέφαλο ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, ο οποίος είχε δυο γκολ και ισάριθμες ασίστ. Στο πλαίσιο των δηλώσεων του ο Σέρβος συνεχάρη τόσο τον Αυστροκροάτη χαφ, όσο και τον Χρυσόπουλο για τα γκολ τους, αλλά και τον κόσμο για την παρουσία του σε ακόμα ένα εκτός έδρας ματς.

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Δίκαιη νίκη με μεγάλη διαφορά. Σκοράραμε πέντε γκολ. Είχαμε φάσεις. Μπράβο στον Λιούμπισιτς και στον Χρυσόπουλο για τα γκολ τους. Ηταν εξαιρετικός ο Λιούμπισιτς στη νέα του θέση.

Του το είχα πει και μετά το τελευταίο ματς την προηγούμενη εβδομάδα. Συγχαρητήρια και στον κόσμο μας που ήταν και εδώ και μας στήριξε ξανά. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι».