ΑΕΚ: «Η μάνα αποτελεί Ιερό πρόσωπο, καλό ταξίδι στην Ρένα Μαρινάκη»

Η ανάρτηση της ΑΕΚ για την απώλεια της μητέρας του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η ΑΕΚ έκανε ένα ποστάρισμα στα social media της για να συλλυπηθεί τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πενθεί από το απόγευμα της Δευτέρας (15/12) για τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας, Ειρήνης.

Η «Ένωση» στην ανάρτησή της έγραψε πως η μάνα είναι ιερό πρόσωπο και ευχήθηκε καλό ταξίδι στην μητέρα του ιδιοκτήτη των «ερυθρολεύκων».

Να σημειωθεί πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.