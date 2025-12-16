ΑΕΚ: «Η μάνα αποτελεί Ιερό πρόσωπο, καλό ταξίδι στην Ρένα Μαρινάκη»
Η ΑΕΚ έκανε ένα ποστάρισμα στα social media της για να συλλυπηθεί τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πενθεί από το απόγευμα της Δευτέρας (15/12) για τον χαμό της πολυαγαπημένης του μητέρας, Ειρήνης.
Η «Ένωση» στην ανάρτησή της έγραψε πως η μάνα είναι ιερό πρόσωπο και ευχήθηκε καλό ταξίδι στην μητέρα του ιδιοκτήτη των «ερυθρολεύκων».
Να σημειωθεί πως η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πειραιώς, την Τετάρτη 17/12/2025 και ώρα 12:00 μ.μ.
