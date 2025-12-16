Απόλυτη προσήλωση στην ΑΕΚ για το σπουδαίο ματς με την Κραϊόβα την Πέμπτη στην OPAP Arena. Οι ανοικτές θέσεις και οι δύο εκδοχές στα πιθανά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.

Η φοβερή αγωνιστική κατάσταση της ΑΕΚ και το νικηφόρο σερί που «τρέχει» έχουν διατηρήσει την Ένωση μία ανάσα από την κορυφή του πρωταθλήματος, ανεβάζοντας παράλληλα τους κιτρινόμαυρους μέσα στην πρώτη οκτάδα της League Phase του Conference League. Τα σπουδαία διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα έφεραν την ΑΕΚ στην 4η θέση και πλέον το ματς με την Κραϊόβα την προσεχή Πέμπτη στην OPAP Arena (18/12, 22:00) είναι το πιο σημαντικό από όλα για τον μεγάλο στόχο του τελικού πλασαρίσματος στην πρώτη οκτάδα.

Η Ένωση με νίκη όχι μόνο εξασφαλίζει την απευθείας συμμετοχή της στους 16 της διοργάνωσης, αλλά αποκομίζει αρκετά μεγάλα οφέλη. Και όπως γίνεται αντιληπτό όλη η συγκέντρωση των κιτρινόμαυρων είναι από σήμερα στο ματς με τη ρουμανική ομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται η ΑΕΚ είναι εξαιρετικό, με τον Νίκολιτς ωστόσο να έχει φροντίσει ήδη να κρατήσει τα πόδια των παικτών του στη γη και το μυαλό τους στο κεφάλι, όπως ανέφερε μετά το εμφατικό 0-5 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει διαχειριστεί άψογα το ρόστερ του σε αυτό το νικηφόρο σερί σε επίπεδο αγωνιστικής και πνευματικής ετοιμότητας και γνωρίζει πως το παιχνίδι με την Κραϊόβα δεν θα είναι εύκολο. Φυσικά είναι στο χέρι της ΑΕΚ να πάρει τη νίκη που θα τη στείλει πιθανότατα είτε στην 3η είτε στην 4η θέση της τελικής κατάταξης της League Phase του Conference League, κλείνοντας το 2025 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ευρωπαϊκά αν λάβουμε υπόψιν τι έχει καταφέρει τους τελευταίους έξι μήνες.

Τα δεδομένα για τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς με Κραϊόβα

Τα ερωτηματικά όσον αφορά τον Μουκουντί για τον οποίο ο Νίκολιτς είχε πει ότι θα προλάβαινε ή το ματς της Πέμπτης με την Κραϊόβα ή το ματς της Κυριακής με τον ΟΦΗ, αλλά και τον Ρέλβας που ένιωσε ενοχλήσεις στο ματς με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο υπάρχουν και είναι πολύ πιθανό να ξεκαθαρίσουν το απόγευμα της Τετάρτης (17:00), στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ στην OPAP Arena. Από εκεί και πέρα οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς και Πιερό είναι οι δεδομένοι απόντες (μαζί με τους Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμη και Λιούμπισιτς που δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα) για τον Νίκολιτς, ο οποίος αν επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε το πλάνο του μάλλον είναι σε σκέψεις για το αν θα επιλέξει σχηματισμό χωρίς καθαρούς ακραίους ή με ακραίους.

Στα μετόπισθεν ο Στρακόσα θα είναι στην εστία, ο Βίντα θα ξεκινήσει λογικά στο κέντρο της άμυνας με έναν εκ των Ρέλβας ή Μουκουντί εφόσον κάποιος από τους δύο είναι έτοιμος, ο Ρότα θα είναι σίγουρα δεξιά και ή ο Πήλιος ή ο Πένραϊς αριστερά. Εφόσον πάει στη λογική των τελευταίων εκτός έδρας ευρωπαϊκών αγώνων είναι πιθανή η χρησιμοποίηση των Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα και Μάνταλου στον άξονα, με τον Κοϊτά πίσω από τον Γιόβιτς. Ωστόσο, με τον Ελίασον να είναι πλέον εντάξει, ο Νίκολιτς θα μπορούσε να παίξει με ακραίους, τον Σουηδό από τη μία και τον Κοϊτά από την άλλη, με Μαρίν, Πινέδα και Μάνταλο στον άξονα και τον Γιόβιτς στην κορυφή.