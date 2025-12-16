Ο Γκιόργκι Κρουασβίλι από τη Γεωργία θα σφυρίξει το ΑΕΚ – Κραϊόβα στην τελευταία αγωνιστική του Conference League στην OPAP Arena.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, με τον Γεωργιανό Γκιόργκι Κρουασβίλι να αναλαμβάνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα στην OPAP Arena.

Βοηθοί του θα είναι οι Λεβάν Βαραμισβίλι και Γκιόργκι Ελικασβίλι, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Γκιόργκι Αβαζασβίλι. Στο VAR θα βρίσκεται ο Γερμανός Σόρεν Στορκς, με βοηθό τον Γεωργιανό Αλέκο Απτσιαούρι.

Ο Κρουασβίλι δεν είναι άγνωστος σε ευρωπαϊκά ματς ελληνικών ομάδων: στο παρελθόν είχε σφυρίξει τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ελσίνκι με 4-2 για το Conference League, αλλά και την επικράτηση της Εθνικής Ελλάδας με 4-0 κόντρα στο Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2018.