Παναιτωλικός - ΑΕΚ: Δοκάρι σε σέντρα - σουτ του Λιούμπισιτς (vid)
Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς σημάδεψε το δοκάρι με σέντρα - σουτ.
Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της καλή στιγμή στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο 10ο λεπτό, με πρωταγωνιστή τον παίκτη - έκπληξη της ενδεκάδας του Μάρκο Νίκολιτς, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.
Ο Αυστροκροάτης χαφ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Γιόβιτς έκανε κίνηση προς την μπάλα με το κεφάλι αλλά δεν τη βρήκε, κι αυτή σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Τσάβες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.