Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς σημάδεψε το δοκάρι με σέντρα - σουτ.

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη της καλή στιγμή στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, στο 10ο λεπτό, με πρωταγωνιστή τον παίκτη - έκπληξη της ενδεκάδας του Μάρκο Νίκολιτς, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Ο Αυστροκροάτης χαφ έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Γιόβιτς έκανε κίνηση προς την μπάλα με το κεφάλι αλλά δεν τη βρήκε, κι αυτή σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Τσάβες.