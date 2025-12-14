Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος πήρε θέση στο γήπεδο του Παναιτωλικού για να δει την Ένωση από κοντά και σε αυτό το παιχνίδι.

Μπορεί να μην κατάφερε να ταξιδέψει στην Τουρκία για το παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ λόγω έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, όμως δεν θα έλειπε και από το Αγρίνιο.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος έφτασε στο Αγρίνιο και πήρε τη θέση του στα επίσημα του γηπέδου του Παναιτωλικού για να δει ακόμα μια εκτός έδρας αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων από κοντά, όπως συνηθίζει, μαζί τα στελέχη του κλαμπ.