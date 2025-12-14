Με σοβαρή λειψανδρία σε κορυφή επίθεσης και κέντρο άμυνας ο ΠΑΟΚ πάει στο Περιστέρι για το ματς με τον Ατρόμητο, ενώ ο Χρήστος Ζαφείρης ετοιμάζεται να ενταχθεί στην ομάδα

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του το ευρωπαϊκό θρίλερ με τη Λουντογκόρετς και στρέφει πλέον την προσοχή του στην αποψινή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Πρόκειται για ακόμη μία εκτός έδρας αποστολή – την τελευταία για το 2025 – σε μια περίοδο όπου οι «ασπρόμαυροι» βρίσκονται στα όριά τους, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, καλούμενοι να διαχειριστούν και σημαντικές απουσίες.

Η μίνι προετοιμασία ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου (13/12) στη Νέα Μεσημβρία, χωρίς να προκύψει κάποιο ευχάριστο νέο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Πέρα από τους δεδομένους Μιχαηλίδη, Πέλκα και Γιακουμάκη, εκτός μάχης παραμένουν και οι Λόβρεν και Σάστρε, οι οποίοι δεν κατάφεραν να επιστρέψουν και προστέθηκαν στη λίστα των τραυματιών.

Η πεντάδα των απόντων ακολούθησε θεραπεία και δεν βρίσκονται στην αποστολή που ταξίδεψε για την Αθήνα, με τον Ρουμάνο τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί σοβαρή λειψανδρία τόσο στην κορυφή της επίθεσης όσο και στο κέντρο της άμυνας.

Μετά τη θλάση του Γιακουμάκη, οι διαθέσιμες επιλογές στην επίθεση περιορίζονται στον νεαρό Μύθου και τον «προβληματικό» Τσάλοφ, την ώρα που στα στόπερ η απουσία του Λόβρεν προστίθεται σε αυτή του Μιχαηλίδη. Αυτό σημαίνει ότι οι καταπονημένοι από το ευρωπαϊκό παιχνίδι Κεντζιόρα και Βολιάκο αποτελούν το βασικό δίδυμο, με τον Θυμιάνη να αποτελεί τη μοναδική εναλλακτική.

Ο Παντελής Κωνσταντινίδης στέκεται στη σημασία της διαχείρισης στην τελική ευθεία του πρώτου μισού της σεζόν:

«Όταν έχεις τραυματισμούς, σου στερείται η δυνατότητα επιλογών. Μιλήσαμε με τα παιδιά που είναι διαθέσιμα, όλοι όσοι είναι καλά έχουν φουλ κίνητρο για το ματς με τον Ατρόμητο. Από εδώ και πέρα οι βαθμοί χάνονται και αναπληρώνονται πιο δύσκολα, δεν είμαστε στην αρχή της σεζόν», ανέφερε ο στενός συνεργάτης του Λουτσέσκου.

Σε επίπεδο αρχικών σκέψεων, δεν αποκλείεται να δούμε τον Αντώνη Τσιφτσή κάτω από τα δοκάρια, με την αμυντική τετράδα να αποτελείται από τους Κένι, Κεντζιόρα, Βολιάκο και Τέιλορ. Στη μεσαία γραμμή, δίπλα στον Μεϊτέ, αναμένεται να ξεκινήσει ο Μπιάνκο, ενώ στη μεσοεπιθετική γραμμή ξεχωρίζει η επιστροφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αρχικό σχήμα, με Ντεσπόντοφ και Ζίβκοβιτς στα άκρα και τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης.

Με τον κόσμο του στο Περιστέρι

Το μεσημέρι της Κυριακής (14/12) κυκλοφόρησαν ακόμη λίγα εισιτήρια για την αναμέτρηση στο Περιστέρι, με περισσότερους από 1.000 φίλους του ΠΑΟΚ να αναμένονται στις εξέδρες.

«Υπάρχουν ακόμα περιορισμένα εισιτήρια για το αποψινό παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Το κεφάλαιο «Χρήστος Ζαφείρης»

Την ίδια ώρα, μετρά αντίστροφα η άφιξη του Χρήστου Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη. Ο διεθνής μέσος αποχαιρέτησε τη Σλάβια Πράγας στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γιάμπλονετς και αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα (15/12) στη Θεσσαλονίκη για να «τρέξει» τα διαδικαστικά και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.

Ο Ζαφείρης είχε ήδη επαφή με ανθρώπους της ομάδας, παρακολουθώντας προπονήσεις διαδικτυακά, ενώ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου. Στο τελευταίο του παιχνίδι με τη Σλάβια αποχαιρέτησε τον κόσμο λέγοντας:

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όσα ζήσαμε, ειδικά πέρσι με την κατάκτηση του τίτλου. Πιστεύω ότι θα κερδίσετε το double φέτος».

Από την πλευρά του, ο προπονητής της Σλάβια, Γίντριχ Τρπισόφσκι, στάθηκε στη στάση του παίκτη: «Δεν ήταν υγιής, αλλά ήθελε να παίξει. Είναι σπάνιο για έναν ξένο παίκτη να έχει τέτοια σχέση με τον σύλλογο».