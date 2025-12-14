Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο gazzetta την άποψη του για το αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Χαριλάου.

Μπορεί ένα παιχνίδι με τον Άρη στο Χαριλάου να είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού σε μία σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα καταφατική! Και υπάρχουν τρεις συγκεκριμένοι λόγοι.

Πρώτος, ότι ο Ολυμπιακός στο Χαριλάου έχει τις περισσότερες εκτός έδρας ήττες του στα τελευταία χρόνια! Τέσσερις (όλες με 1-2) μέσα στην τετραετία! Τόσες ήττες δεν έχει ούτε στην Τούμπα, ούτε στη Λεωφόρο, ούτε στη Φιλαδέλφεια σε αυτό το διάστημα. Κι ας έχει παίξει σε αυτές τις έδρες περισσότερα παιχνίδια!

Δεύτερος, ότι ο Άρης στο Χαριλάου είναι αήττητος και στα εφτά τελευταία παιχνίδια του με τις τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες του ποδοσφαίρου μας, έχοντας δύο νίκες και πέντε ισοπαλίες (τις δύο μάλιστα στο Κύπελλο). Αναλυτικά:

21.9.2024 Άρης-Ολυμπιακός 2-1

3.12.2024 Άρης-ΑΕΚ 1-1 (Κύπελλο)

19.1.2025 Άρης-ΠΑΟΚ 0-0

9.2.2025 Άρης-Παναθηναϊκός 2-0

9.3.2025 Άρης-ΑΕΚ 0-0

19.10.2025 Άρης-Παναθηναϊκός 1-1

3.12.2025 Άρης-ΠΑΟΚ 1-1 (Κύπελλο)

Τρίτος, ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται από εκτός έδρας παιχνίδι στο Τσάμπιονς Λιγκ και δη με πολύ μακρινό ταξίδι και μεγάλη ταλαιπωρία και δη παιχνίδι που έγινε σε πλαστικό τερέν σε μία πόλη με μείον 25 βαθμούς. Επιπλέον του λείπουν και οι δυο βασικοί του δεξιοί στόπερ, ο Ρέτσος κι ο Μπιανκόν, αλλά κι ο βασικός του δεξιός μπακ, ο Ρόντινεϊ, άρα ο μοναδικός που έχει μείνει από τους πιο ενδεκαδάτους της δεξιάς πλευράς της άμυνας είναι ο Κοστίνια.

Κάτω από όλες αυτές τις συνθήκες, θα είναι για εμένα τεράστια υπόθεση να κάνει διπλό απόψε ο Ολυμπιακός.

Άσχετο:

Ο Μεντιλίμπαρ είδε ότι ο Ρόντινεϊ ήταν στα όρια του μετά τα συνεχόμενα παιχνίδια που έπαιξε τον τελευταίο καιρό και αποφάσισε να βάλει τον Κοστίνια απόψε. Γιατί δεν πήρε ούτε στην αποστολή τον Βραζιλιάνο; Γιατί πρέπει πάντα να αποκλείεται ένας υπεράριθμος ξένος.

Και αυτή τη φορά ήθελε τον Μάντσα στην αποστολή, αφού δεν είχε άλλους στόπερ πέραν των Πιρόλα και Καλογερόπουλου. Όπως ήθελε και τον Μπρούνο, καθότι υποψήφιος και για 11άδα, με τον Ορτέγκα πιο καταπονημένο κι από τον Ρόντινεϊ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Πώς ήρθαν έτσι τα πράγματα κι ο Καλογερόπουλος αναμένεται να κάνει το πρώτο του παιχνίδι ως βασικός σε επίπεδο πρωταθλήματος στη δεύτερη πια θητεία του στον Ολυμπιακό, σε ένα γήπεδο στο οποίο είχε κάνει το ντεμπούτο του με τους «ερυθρόλευκους» πριν 4,5 χρόνια! Ήταν τότε 17 ετών και είχε μπει αλλαγή στο 77ο λεπτό στο Άρης-Ολυμπιακός (1-1). Με τον Φορτούνη να ισοφαρίζει στο 82’.

Ο Καλογερόπουλος, που έπαιξε στο Χαριλάου και στα δύο προηγούμενα πρωταθλήματα, πρόπερσι στο Άρης-Βόλος 2-0 και πέρυσι στο Άρης-Βόλος 0-1, έχει το καλό ότι τον τελευταίο καιρό πήρε χρόνο συμμετοχής στον Ολυμπιακό. Έπαιξε ένα ημίχρονο στο Αγρίνιο, ένα 90λεπτο στη Σύρο και περίπου 30 λεπτά με τον ΟΦΗ. Νωρίτερα το φθινόπωρο είχε παίξει και σε δύο παιχνίδια του Κυπέλλου για περίπου 65 λεπτά στο καθένα αλλά σε ρόλο δεξιού μπακ.

Η αλήθεια είναι ότι έχει κάποιες πολύ κακές στιγμές (ένα αυτογκόλ κι ένα διώξιμο που εύκολα θα κατέληγε σε γκολ μηδέ του Τζολάκη). Αλλά η γενική εικόνα που βγάζει είναι καλή. Για να σταθεί, όμως, απόψε σε ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι θα πρέπει να είναι ο καλύτερος φετινός Καλογερόπουλος που έχουμε δει.

