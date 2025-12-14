Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (14/12) στο Gazzetta
Sportday: «Από τα αστέρια στον Άρη!» ο Ολυμπιακός που από την Αστάνα ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη.
Livesport: «Πλάνο Μπενίτεθ» για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου. «Σύμπραξη Βόμβα!», ανάμεσα σε Σαββίδη και Μυτιληναίο.
Φως των σπορ: «Γκολ και έφυγε για Μαρόκο» ο Ελ Καμπί που μετά το αποψινό παιχνίδι θα ταξιδέψει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ανανεώνει» ο Ελ Καμπί με τον Ολυμπιακό.
Ώρα των σπορ: «Συναγερμό!» σήμανε ο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
