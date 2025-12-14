Το ματς της αγωνιστικής στη Stoiximan Super League ανάμεσα στον Άρη και στον Ολυμπιακό μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Από τα αστέρια στον Άρη!» ο Ολυμπιακός που από την Αστάνα ταξίδεψε στην Θεσσαλονίκη.

Livesport: «Πλάνο Μπενίτεθ» για το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ιανουαρίου. «Σύμπραξη Βόμβα!», ανάμεσα σε Σαββίδη και Μυτιληναίο.

Φως των σπορ: «Γκολ και έφυγε για Μαρόκο» ο Ελ Καμπί που μετά το αποψινό παιχνίδι θα ταξιδέψει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Ανανεώνει» ο Ελ Καμπί με τον Ολυμπιακό.

Ώρα των σπορ: «Συναγερμό!» σήμανε ο Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι.