Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα με αφορμή τον ορισμό του Γερμανού διαιτητή για το Άρης-Ολυμπιακός.

Ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι λοιπόν θα σφυρίξει το κρίσιμο βαθμολογικά παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη αύριο στο Χαριλάου.

Όπως όλα τα φετινά παιχνίδια μεταξύ των πέντε πιο σημαντικών ομάδων του φετινού πρωταθλήματος, θα έχουμε κι εδώ Γερμανό ρέφερι. Όλα; Όχι ακριβώς. Για κάποιο λόγο, που τον ξέρει μόνο ο Λανουά, το ΠΑΟΚ-Άρης το σφύριξε ένας Σέρβος. Και είδαμε πώς το σφύριξε.

Τέλος πάντων, ο Γιαμπλόνσκι έχει παίξει τρεις φορές τον Ολυμπιακό στο ελληνικό πρωτάθλημα και ποτέ στην Ευρώπη. Στην ήττα 0-2 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και στις νίκες 3-2 επί του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και 1-0 επί της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Σε αυτά τα ματς, έχει υποπέσει σε 10 λάθη! Ένα υπέρ του Ολυμπιακού, μία κίτρινη που δεν έβγαλε στον Ζέλσον στη Φιλαδέλφεια για πάτημα αντιπάλου. Τα εννιά εις βάρος του Ολυμπιακού!!! Πραγματικά, πώς πρόλαβε σε τρία 90λεπτα να κάνει εννιά λάθη υπέρ των αντιπάλων του Ολυμπιακού, είναι απορίας άξιον.

Ο συγκεκριμένος Γερμανός διαιτητής μόλις προωθήθηκε στη λίστα των elite της ΟΥΕΦΑ. Μακάρι ο άνθρωπος να σφυρίξει αύριο ως elite. Βεβαίως, το να σε κάνει η ΟΥΕΦΑ elite δεν σημαίνει πάντα και κάτι. Να θυμίσουμε τις διαιτησίες όχι μόνο του Σέρβου στο ΠΑΟΚ-Άρης, αλλά και ενός Λευκορώσου παλιότερα στο ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, του Γερμανού Τσβάϊερ στο περσινό ΠΑΟΚ-ΑΕΚ κλπ, κλπ.

Ο δε Ολυμπιακός φέτος από τους Γερμανούς διαιτητές όχι απλά δεν έχει πάρει τον πυρετό τους, αλλά έχει αδικηθεί απ΄ όλους, με εξαίρεση την αντικειμενικά άψογη διαιτησία του Στίλερ στο 2-0 επί της ΑΕΚ. Ο Αϊτέκιν όπως όλοι θυμόμαστε δεν είχε δώσει το ξεκάθαρο πέναλτι πάνω στον Καμπελά στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο Ζίμπερτ στο 2-1 επί του Άρη δεν είχε δώσει το εξόφθαλμο πέναλτι πάνω στον Ταρέμι κι ο Όσμερς στην ήττα 1-2 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα ως δια μαγείας είχε εξαφανίσει τρία φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού ελάχιστα έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, όλα στο β΄ ημίχρονο.

Τώρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξει ο Γιαμπλόνσκι στο Χαριλάου, σε μία έδρα στην οποία ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζεται σχεδόν πάντα σκληρά από τους γηπεδούχους, με πολλά φάουλ, αγκωνιές κλπ. Ο δε Γιαμπλόνσκι και στα τρία ματς που έχει σφυρίξει εκτός έδρας τον Ολυμπιακό, είχε παίξει πάντοτε έδρα, με τρόπο που το λες και προκλητικό την περασμένη άνοιξη στη Φιλαδέλφεια, παρά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» με το γκολ του Τσικίνιο στο 90’.

Αποκορύφωμα ήταν η φάση της μη αποβολής του Μήτρογλου για καρατιά πάνω στον Τζολάκη. Όπως μπορεί ο καθένας να δει στο 1.52 στο παρακάτω βίντεο

Και το ερώτημα είναι: Και αύριο στο Χαριλάου, θα δούμε τα ίδια από τον Γιαμπλόνσκι; Να υπενθυμίσω ότι στο περσινό Άρης-Ολυμπιακός (2-1) οι παίκτες του Ολυμπιακού έτρωγαν αγκωνιές στο πρόσωπο από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό κι ο Ιταλός Παϊρέτο έκανε πως δεν έβλεπε. Παρεμπιπτόντως, τον Ιταλό δεν τον ξαναέφερε έκτοτε ο Λανουά .

VAR αύριο θα είναι ο ίδιος που ήταν και στη Φιλαδέλφεια στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός (0-1). Κι αυτός τίποτα δεν έβλεπε με την καρατιά κλπ.

Άσχετο: Εάν ο Ολυμπιακός είχε τον Ντεσπόντοφ, με τις τόσες στατικές φάσεις που κερδίζει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, θα έβαζε 15 γκολ από κόρνερ και φάουλ κάθε σεζόν. Ο Βούλγαρος δεν είναι σούπερ κυνηγός, είναι όμως ένας καλός κυνηγός, που έχει τα καλύτερα κτυπήματα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ορτέγκα μπορεί να μην βοήθησε σχεδόν καθόλου επιθετικά τον Ολυμπιακό στην Αστάνα, όμως αμυντικά στάθηκε από καλά έως πολύ καλά. Ο Αργεντίνος έβγαινε πρώτος στην μπάλα, κάλυπτε σωστά, έπαιρνε τις κεφαλιές, είχε καλές επεμβάσεις, ήταν αυτό που λέμε ασφαλής.

Όπως καλός, ίσως κι ακόμη καλύτερος, ήταν ο έτερος ακραίος μπακ, ο Ρόντινεϊ, στον οποίο πιστώνεται και μία πολύ κρίσιμη επέμβαση ανασταλτικά, αλλά και κάμποσες προσπάθειες να προσφέρει επιθετικά, ορισμένες εκ των οποίων πραγματικά καλές, έστω κι αν είχε πολύ κακές εκτελέσεις στα «στημένα».

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔