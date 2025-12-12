Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (12/12) στο Gazzetta
Sportday: To έπος του τρίΠοντου! Η ΑΕΚ επέστρεψε «καβάλα στ΄άλογο» από τη Σαμψούντα.
Livesport: Βασίλισσα στον Πόντο! ΑΕΚάρα για Ευρω-κούπα στη Σαμψούντα. Ξοδεύει κάθε ευκαιρία. Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο ΠΑΟΚ.
Φως των σπορ: «Πυρρίχιος πρόκρισης». Θρίαμβος της ΑΕΚ 2-1 στη Σαμψούντα. Έμεινε στον μονολόγο. Στα όρια του Μύθου...
Κόκκινος Πρωταθλητής: Όχι Ελ Καμπί σε πρόταση από Αραβία. Θέλει να μείνει και θα μείνει. Στην φωλιά του Ταύρου.
Ώρα των σπορ: Τελεία και παύλα. ΑΕΚ είσαι κ... Παναγία μου μία ΑΕΚάρα. Προσκύνησαν οι Τούρκοι την ΑΕΚ της Ευρώπης.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.