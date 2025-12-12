Το διπλό της ΑΕΚ μεσά στη Σαμψούντα κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλίδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: To έπος του τρίΠοντου! Η ΑΕΚ επέστρεψε «καβάλα στ΄άλογο» από τη Σαμψούντα.

Livesport: Βασίλισσα στον Πόντο! ΑΕΚάρα για Ευρω-κούπα στη Σαμψούντα. Ξοδεύει κάθε ευκαιρία. Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο ΠΑΟΚ.

Φως των σπορ: «Πυρρίχιος πρόκρισης». Θρίαμβος της ΑΕΚ 2-1 στη Σαμψούντα. Έμεινε στον μονολόγο. Στα όρια του Μύθου...

Κόκκινος Πρωταθλητής: Όχι Ελ Καμπί σε πρόταση από Αραβία. Θέλει να μείνει και θα μείνει. Στην φωλιά του Ταύρου.

Ώρα των σπορ: Τελεία και παύλα. ΑΕΚ είσαι κ... Παναγία μου μία ΑΕΚάρα. Προσκύνησαν οι Τούρκοι την ΑΕΚ της Ευρώπης.