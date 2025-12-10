Το όνομα του 29χρονου στόπερ Αμπντού Ντιαλό εμφανίστηκε στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ ενώ τον ποδοσφαιριστή στοχεύει και η Νις.

Όσο πλησιάζει ο Γενάρη, τόσο περισσότερα ονόματα πέφτουν στο μεταγραφικό τραπέζι για τον Ολυμπιακό με τελευταία αναφορά στον 29χρονο στόπερ Αμπντού Ντιαλό που αγωνίζεται στην Αλ Ντουχαϊλ ως δανεικός από την Αλ Αράμπι.

Σύμφωνα με το « Foot Mercato », ο Σενεγαλέζος αμυντικός ψάχνεται για την επιστροφή του στην Ευρώπη μετά από δύο χρόνια στο Κατάρ και ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ως μία από τις ομάδες που προσπαθεί να τον αποκτήσει ενόψει Ιανουαρίου. Το συμβόλαιο του εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι οπότε τα οικονομικά δεδομένα αναμένεται να είναι πιο εφικτά.

Βέβαια οι νταμπλούχοι Ελλάδος δεν είναι οι μόνοι που τον διεκδικούν καθώς στην κούρσα για την απόκτηση του φαίνεται πως έχει μπει και η Νις όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, με τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να στοχεύει σε μία αναγέννηση της καριέρας του ενόψει Μουντιάλ του 2026.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός μετακόμισε στο Κατάρ το καλοκαίρι του 2023 για χάρη της Αλ Αράμπι αντί 15 εκατ. ευρώ, με την οποία μέτρησε 51 συμμετοχές με 2 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ στην Ευρώπη είχε κάνει μεταγραφές που άγγιξαν συνολικά τα 67 εκατ. ευρώ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στη Μονακό, πήγε δανεικός στη Ζούλτε Βάρεγκεμ και η Μάιντς (30 συμμ./ 3 γκολ/ 1 ασίστ) επένδυσε πάνω του 5 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2017. Μία σεζόν ήταν αρκετή για να εκτοξεύσει την τιμή του στα 28 εκατ. ευρώ ώστε να τον αγοράσει η Μπορούσια Ντόρτμουντ (38 συμμ./ 1 γκολ/ 1 ασίστ) και μετά από έναν χρόνο πήρε εκ νέου μεταγραφή, στην Παρί Σεν Ζερμέν (75 συμμ./ 4 ασίστ) αντί 32 εκατ. ευρώ. Μέχρι το 2023 ήταν κάτοικος Παρισιού με ένα διάλλειμα ως δανεικός στη Λειψία (15 συμ./ 1 γκολ). Τέλος, είναι 33 φορές διεθνής με τη Σενεγάλη με απολογισμό 2 γκολ.