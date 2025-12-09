Ο Φιλίπε Ρέλβας αναδεικνύεται ως μια από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές της ΑΕΚ, με άνεση στο build up και κυριαρχία στον αέρα. Τι δείχνουν οι αριθμοί του στο Wyscout.

Μία από τις «ψαγμένες» κινήσεις το καλοκαίρι που μας πέρασε από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα στην ΑΕΚ ήταν η προσθήκη του Φιλίπε Ρέλβας. Φυσικά δαπανήθηκαν 3,2 εκατ. ευρώ για να αποκτηθεί από την Γκιμαράες, όμως στο πρώτο εξάμηνο της παρουσίας του με την κιτρινόμαυρη φανέλα έχει αρχίσει να κάνει απόσβεση αποτελώντας μία από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές της Ένωσης.

Καταρχάς ο Ρέλβας έχει κουμπώσει εξαιρετικά με τον Αρόλντ Μουκουντί στο κέντρο της άμυνας. Με την παρουσία του Πορτογάλου αριστεροπόδαρου στόπερ, ο Καμερουνέζος μεταφέρθηκε ως δεξιός στόπερ, όπου αποδίδει πολύ καλύτερα, με τους δύο υψηλόσωμους κεντρικούς αμυντικούς να «δένουν» σχετικά γρήγορα βγάζοντας εμπιστοσύνη στα μετόπισθεν.

Η αξία του Μουκουντί, ο οποίος στο προχθεσινό ματς με τον Ατρόμητο έπιασε τις 100 συμμετοχές, είναι γνωστή όλα αυτά τα χρόνια που αγωνιζόταν με τον Βίντα στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρέλβας μας συστήνεται φέτος και οι αριθμοί του στο Wyscout σε αυτό το πρώτο μισό της πρώτης του σεζόν στην ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις υπογραμμίζουν και τα δυνατά του σημεία.

Εξαιρετικός στο build up

Η μεγάλη διαφορά γίνεται με την μπάλα στα πόδια. Ο 26χρονος Πορτογάλος στόπερ είναι εξαιρετικός χειριστής και πάνω του βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό το build up της ΑΕΚ. Χτίζει από την άμυνα με επιτυχία, έχοντας εξαιρετικά ποσοστά με μέσο όρο 92,5% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Εξίσου δυνατός σε αυτό το κομμάτι είναι φυσικά και ο Μουκουντί.

Ο Ρέλβας είναι ο τρίτος στόπερ στο φετινό πρωτάθλημα στην προώθηση της μπάλας από τα μετόπισθεν, πίσω από τον Μιχαηλίδη του ΠΑΟΚ και τον Μάγκνουσον του Λεβαδειακού, έχοντας μέσο όρο 24 προωθητικές μπαλιές με 85,6% ακρίβεια.

Χαρακτηριστική άλλωστε η άνεσή του να κουβαλάει την μπάλα προς τα μπροστά παίζοντας κάθετα και ανεβαίνοντας ακόμα και στο μισό του αντιπάλου. Μάλιστα έχει 7,42 πάσες ανά παιχνίδι στο τελευταίο τρίτο με επιτυχία 82,1%. Οι μεγάλες δυνατότητες που έχει με την μπάλα στα πόδια φαίνονται και από τις μακρινές μπαλιές βγάζοντας 5,21 μέσο όρο με ακρίβεια 69,5%.

Κυρίαρχος στον αέρα

Ο ύψους 1,92μ. Πορτογάλος στόπερ εκμεταλλεύεται απόλυτα το κορμί του κυριαρχώντας στον αέρα. Δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι σύμφωνα με το Wyscout κερδίζει μέσο όρο το 68% των εναέριων μονομαχιών που δίνει (3,58 διεκδικήσεις στον αέρα ανά ματς) έχοντας συνολικά 64,2% κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες.

Μάλιστα είναι ο τρίτος καλύτερος στόπερ στο φετινό πρωτάθλημα στις διεκδικήσεις όταν η μπάλα πάει ψηλά, πίσω από τον Πιρόλα του Ολυμπιακού και τον Κάργα του Βόλου. Κάτι άλλωστε που φαίνεται με γυμνό μάτι όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην επίθεση, απειλώντας συχνά από επιθετικά στημένα. Η αμυντική του συνεισφορά ολοκληρώνεται με μέσο όρο 70% κερδισμένες δεύτερες μπάλες, 3,89 κλεψίματα και 9,37 ανακτήσεις μπάλας.

Οι φετινοί μέσοι όροι του Ρέλβας στο Wyscout