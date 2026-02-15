Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος τίμησε τη μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που είχαν χάσει τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ήταν κοντά στην ΑΕΚ και στο εκτός έδρας ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, παρακολουθώντας το ισόπαλο 0-0 από τα επίσημα του γηπέδου μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη των κιτρινόμαυρων.

Κατά την άφιξη του στην Τούμπα, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, κάτι που έκαναν και οι παίκτες της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο αφήνοντας από ένα κίτρινο λουλούδι στο πέταλο.

Ο Ηλιόπουλος με την άφιξή του έξω από το γήπεδο της Τούμπας κατέθεσε στεφάνι σε χώρο ο οποίος είναι αφιερωμένος στους φίλους του ΠΑΟΚ που έφυγαν από τη ζωή.

Μετά το παιχνίδι, κατά την αποχώρησή του, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης τόνισε για το παιχνίδι: «Οριακά θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει».