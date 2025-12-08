Οι οπαδοί του Πανσερραϊκού ήταν εξοργισμένοι με τη νέα ήττα της ομάδας.

Ο Πανσερραϊκός μετά τη νέα ήττα από τον Παναιτωλικό με σκορ 1-0, παρέμεινε ουραγός με απόσταση τριών βαθμών από τον προτελευταίο.

Βρίσκεται πλέον σε δεινή θέση με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου και αν δεν βελτιωθεί άμεσα και δεν πάρει νίκες, θα πρέπει να κάνει σχέδια για τη Super League 2.

Στο τέλος του ματς οι οπαδοί του Πανσερραϊκού αποδοκίμασαν έντονα τους ποδοσφαιριστές. Αυτοί πήγαν προς το μέρος του και με σκυμμένο κεφάλι άκουγαν τα παράπονα του κόσμου και ουσιαστικά απολογήθηκαν για τη νέα κακή εμφάνιση και την ήττα.

Ο Πανσερραϊκός έχει πλέον μόλις μία νίκη στον πρώτο γύρο. Εντός έδρας μετράει μία νίκη με τον Αστέρα Aktor, μία ισοπαλία και 5 ήττες. Έχει σημειώσει σε έναν ολόκληρο γύρο μόλις 7 γκολ κι έχει δεχθεί 32!

Την περασμένη σεζόν τα «λιοντάρια» είχαν ασφαλώς πολύ καλή παρουσία. Είχαν σε έναν γύρο 5 νίκες, αλλά πλέον είναι στο -11 σε σχέση με το τέλος του πρώτου γύρου την περασμένη περίοδο.