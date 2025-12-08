Ο Άρης δικαιώθηκε για τις φωνές του περί αλλοίωσης των συνθηκών διεξαγωγής του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και πλέον προχωρά στην αγωνιστική ανάλυση...

Ο Άρης δεν χρησιμοποιεί κανένα αφήγημα προς όφελος απόκρυψης των δεδομένων αγωνιστικών αδυναμιών του. Ίσα-ίσα που αυτές έχουν επισημανθεί τρεις φορές (και μάλιστα) από τον καθ’ ύλην αρμόδιο (σ. σ. Μανόλο Χιμένεθ) παράλληλα της ανάγκης ενίσχυσης της ομάδας στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Ίσα-ίσα, επίσης, που είναι συνεχιζόμενη η συζήτηση περί των αγωνιστικών επιδόσεων του συνόλου και της καθολικής άποψης περί λανθασμένου (καλοκαιρινού) σχεδιασμού. Το κακό στην υπόθεση του ντέρμπι της Τούμπας είναι ότι οι «κίτρινοι» επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά για τις τοποθετήσεις τους πριν τη σέντρα με την ξεκάθαρη αλλοίωση των συνθηκών διεξαγωγής του αγώνα και την επιλεκτική ευαισθησία διαιτητή και VARista με εκ διαμέτρου αντίθετα κριτήρια στην αξιολόγηση των φάσεων. Κι αφού ο Στεφάν Λανουά ήταν βέβαιος για τις επιδόσεις των Γιοβάνοβιτς-ΝτιΠάολο, αναμφίβολα, εκτέθηκε…

Η συζήτηση για τις αποφάσεις των τελευταίων είναι αναπόφευκτη γιατί η αλλοίωση ήταν καραμπινάτη. Το επιτάσσει εξάλλου και η άποψη της κοινής γνώμης, όσο κι αν ηχεί αυτή ενοχλητικά σε κάποια αυτιά. Ακόμη όμως και η αγωνιστική αξιολόγηση πρέπει να γίνει βάσει των συνθηκών που επικρατούν σε κάθε ομάδα πέραν αυτών του αγώνα όπου η πλάστιγγα έγειρε προκλητικά προς μία πλευρά.

Το ότι ο Άρης δεν είναι καλά δεν το μάθαμε χθες (6/12) στην Τούμπα, αλλά φαίνεται από το ξεκίνημα της χρονιάς. Το ακόμη χειρότερο είναι ότι έχει εισέλθει σε μια σειρά αγώνων με εξαιρετικά ελλιπές ρόστερ λόγω των διαδοχικών τραυματισμών δυσχεραίνοντας τη θέση του λόγω περιορισμού επιλογών. Ουδέποτε έχει παίξει με βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Γιατί το πλάνο του καλοκαιριού προέβλεπε τη συνύπαρξη των Φαμπιάνο-Σούντμπεργκ. Οι δυο τους δεν έχουν βρεθεί ταυτόχρονα στο χορτάρι, ούτε προβλέπεται μέχρι το τέλος του 2025. Κι έτσι υποχρεώνεται να «επενδύσει» σ’ αυτό των Λίντσεϊ Ροζ, Πέδρο Άλβαρο οι οποίοι ξεκάθαρα χρειάζονται έναν καθοδηγητή στο πλευρό τους.

Καιρό τώρα και με εξαίρεση τον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, ο Άρης αγωνίζεται με κατ’ ανάγκη αριστερό full back. Γιατί ο Χαμζά Μεντίλ αναγκάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο ενώ ο Μάρτιν Φρίντεκ, επιστρέφοντας από τραυματισμό, δεν χρησιμοποιήθηκε κόντρα στον ΠΑΟΚ λόγω αιματώματος στο πόδι. Στο χθεσινό (7/12) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Μανόλο Χιμένεθ επένδυσε στην καλή αγωνιστική κατάσταση του Νοά Φαντιγκά (αλλάζοντάς τον πλευρά) με την προσδοκία ότι ο Βέλγος θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης. Δεν είχε την απαιτούμενη βοήθεια από τον Φρέντρικ Γένσεν ή τον Μόντσου, στην ξεκάθαρη στόχευση του ΠΑΟΚ στην πλευρά του. Το γιατί επέλεξε τον Φαντιγκά φάνηκε μέσα από το συνολικό παιχνίδι του Άλβαρο Τεχέρο.

Ο Ισπανός τεχνικός θυσίασε πράγματα επενδύοντας στη συνύπαρξη των τεσσάρων κεντρικών χαφ (Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν και Ράτσιτς). Εκτίμησε όμως ότι αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει στον έλεγχο του ρυθμού και σε καλύτερη κυκλοφορία μπάλας με τον Γένσεν (τύποις) στο αριστερό άκρο της επίθεσης και τον Ούρος Ράτσιτς πίσω από τον Λορέν Μορόν. Βάσει αγωνιστικής εικόνας του πρώτου ημιχρόνου, αυτό το σχέδιο δεν βγήκε. Το matrix της Τούμπας όμως θα έγραφε 1-1 στο ημίχρονο αν η διαιτητική ομάδα δεν επιδιδόταν σε διαδοχικές άστοχες αποφάσεις στις φάσεις των πέναλτι, ξέχωρα της κόκκινης κάρτας που δεν αντίκρισε ο Ιβανούσετς. Αυτό το πλάνο άλλαξε στο 56’ με την είσοδο του Ντούντου αντί του Γαλανόπουλου, αλλά δεν βελτίωσε την κατάσταση. Ίσα-ίσα που έκανε ευάλωτη την ομάδα στην transition άμυνα.

Ο Μανόλο Χιμένεθ επένδυσε στον Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης σε μια απόφαση για την οποία ενδεχομένως να έχει μετανιώσει. Περίμενε από τον Ισπανό να φανεί πιο δραστήριος στο γήπεδο, με κράτημα μπάλας και γενικώς να απασχολήσει εντονότερα την αμυντική και μεσοαμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως να ήλπιζε και σε περισσότερα τρεξίματα. Σίγουρα περίμενε να είχε τελειώσει τη φάση του 62ου λεπτού, το έδειξε εξάλλου με την αντίδρασή του στη χαμένη ευκαιρία αυτού του λεπτού. Απόντων των Δώνη, Καντεβέρε και Αλφαρέλα, δεν είχε άλλες επιλογές.

Εκ του αποτελέσματος μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι στη συνολική αντίληψη του παιχνιδιού από τον Ισπανό, ίσως θα ταίριαζε καλύτερα ο Ντούντου ο οποίος δείχνει να βρίσκεται σε καλή περίοδο βάσει και των δύο τερμάτων που σημείωσε απέναντι σε ΑΕΛ NOVIBET και ΠΑΟΚ (Κύπελλο). Λίγες ημέρες νωρίτερα ο Βραζιλιάνος είχε παίξει στο συντριπτικό μέρος του αγώνα του Κυπέλλου και από την απόφαση του Χιμένεθ κατέστη σαφές ότι ήθελε περισσότερη φρεσκάδα στην πρώτη γραμμή.

Εν τέλει, ο Άρης δεν αποφεύγει καμία κουβέντα επί του αγωνιστικού. Δεν πετάει μπάλες στην κερκίδα, ούτε περιορίζει τη θεματολογία κατά το δοκούν. Η συζήτηση επί του αγωνιστικού ήδη γίνεται στο εσωτερικό της ομάδας με επισημάνσεις και καταγραφή αγωνιστικών αντιδράσεων που θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί. Περισσότερο απασχολεί δε, η διαθεσιμότητα κάποιων ποδοσφαιριστών και η κατάστασή τους ενόψει των αγώνων που απομένουν για το 2025.