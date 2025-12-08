Ο ΑΣ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επισημοποίησαν την συμφωνία τους για την έκδοση κάρτας φιλάθλου, που για φέτος θα αφορά την έκδοση μεμονωμένων εισιτηρίων μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια πολύ ευνοϊκή συνθήκη αναφορικά με την στήριξη και ενίσχυση των αγωνιστικών τμημάτων του Ερασιτέχνη, μετά την συμφωνία της ΠΑΕ για την έκδοση κάρτας φιλάθλου, αξίας 10 ευρώ, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στα ταμεία του ΑΣ ΠΑΟΚ.

Η ενέργεια αυτή είναι αποτέλεσμα της αγαστής, πλέον, συνεργασίας ΠΑΕ και ΑΣ, με σκοπό την ενίσχυση των όλων των τμημάτων του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Για τη φετινή σεζόν, 2025-26, η κάρτα φιλάθλου είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίου για τους εντός έδρας αγώνες της ποδοσφαιρικής ομάδας (α’ ομάδα, όχι της β’ ομάδας), ενώ από την επόμενη αγωνιστική περίοδο η κάρτα φιλάθλου θα αποτελεί προϋπόθεση και για την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας.

Πάντως, για φέτος οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της ποδοσφαιρικής ομάδας δεν θα καταβάλλουν το ποσό των 10 ευρώ, αυτό αφορά μόνο την έκδοση μεμονωμένων εισιτηρίων μέχρι το τέλος της σεζόν.

Για κάθε αγορά κάρτας κρατάει και 1 ευρώ η εταιρία διαχείρισης και έκδοσης εισιτηρίων (ticketmaster), οπότε κάθε φίλαθλος χρειάζεται 11 ευρώ για την αγορά της.

Διευκρινίζεται πως η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δεν έχει καμία εμπλοκή στη διαδικασία, η κάρτα φιλάθλου είναι του Ερασιτέχνη, και για οποιαδήποτε απορία/πληροφορία, ο κόσμος θα πρέπει να απευθύνεται αποκλειστικά στον ΑΣ και όχι στην ΠΑΕ.

H ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ύστερα από συμφωνία με τον ΑΣ ΠΑΟΚ, ανακοινώνει ότι για το υπόλοιπο της σεζόν 2025-26, θα είναι απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίου για τους αγώνες της ομάδας μας στην Τούμπα η κάρτα φιλάθλου.

Για την τρέχουσα σεζόν έχει κόστος 10 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά από τον ΑΣ ΠΑΟΚ και τα έσοδα πηγαίνουν για την ενίσχυση των τμημάτων του.

Η κάρτα φιλάθλου είναι προσωπική, αντιστοιχεί σε έναν ΑΜΚΑ, εκδίδεται μία φορά, θα πρέπει να καταχωρείται για την αγορά του εισιτηρίου και ισχύει για όλους τους φετινούς αγώνες.

Δεν είναι απαραίτητη για την αγορά παιδικού εισιτηρίου, αλλά και για τους αγώνες του ΠΑΟΚ Β.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αγοράς κάρτας φιλάθλου και σε πιθανές δυσλειτουργίες στη χρήση της.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την αγορά ή καταχώρηση της κάρτας φιλάθλου, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, οι φίλαθλοι θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση πελατών του ΑΣ ΠΑΟΚ στο τηλέφωνο 2310988000 ή στο email [email protected]».