ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Ερασιτέχνη, κάρτα φιλάθλου 10 ευρώ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Ερασιτέχνης ήρθαν σε συμφωνία για κάρτα φιλάθλου.

Οι σχέσεις μεταξύ Ερασιτέχνη και ΠΑΕ ΠΑΟΚ ομαλοποιούνται, αφού συμφώνησαν ότι για την έκδοση εισιτηρίων στην Τούμπα θα είναι υποχρεωτική η κάρτα φιλάθλου.

Αυτή θα κοστίζει 10 ευρώ με στόχο φυσικά να ενισχυθούν τα ερασιτεχνικά τμήματα.

Η ανακοίνωση του Α.Σ. ΠΑΟΚ:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, ύστερα από συμφωνία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενημερώνει τους φιλάθλους για την έκδοση της Κάρτας Φιλάθλου, η οποία είναι πλέον απαραίτητη για την αγορά εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, για το υπόλοιπο της αγωνιστικής σεζόν 2025-2026.

Η Κάρτα Φιλάθλου:

– Είναι αυστηρά προσωπική.

– Απαιτείται για την ατομική αγορά εισιτηρίου, δηλαδή κάθε εισιτήριο αντιστοιχεί σε έναν κάτοχο με ξεχωριστό ΑΜΚΑ.

– Εκδίδεται μία φορά και χρησιμοποιείται για κάθε επόμενη αγορά εισιτηρίου.

– Ισχύει για όλους τους εντός έδρας αγώνες της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

– ΔΕΝ είναι απαραίτητη για την έκδοση παιδικού εισιτηρίου.

– Έχει κόστος 10€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2310988000 ή στο [email protected], από Δευτέρα έως Πέμπτη 09:00 – 21:00 και Παρασκευή 09:00 – 16:00».