Ο Λουτσέσκου και ο Χιμένεθ αντί για χειραψία έδειξαν ότι δεν είναι δύο... ξένοι μετά το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Άρης 3-1.

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια...

Μανόλο Χιμένεθ και Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχουν και φιλικές σχέσεις. Όλα ξεκίνησαν φυσικά το μακρινό 2018 και τον «πόλεμο» που ξέσπασε μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Ο Ισπανός τεχνικός είναι πλέον στον Άρη, αλλά φαίνεται ότι δεν τα έχουν βρει με τον συνάδελφό του στον ΠΑΟΚ. Μετά τη λήξη του ντέρμπι στην Τούμπα, με σκορ 3-1 υπέρ του Δικεφάλου, οι δύο προπονητές έκαναν σαν να είναι δύο ξένοι...

Καμία χειραψία, καμία ματιά μεταξύ του Λουτσέσκου και του Χιμένεθ, με τον Ισπανό να σκουντάει με τον ώμο τον Ρουμάνο τεχνικό, ο οποίος γύρισε στον 4ο διαιτητή Σταύρο Τσιμεντερίδη και του έκανε νεύμα σαν να του έλεγε «τον είδες;».

Δείτε το το φοβερό σκηνικό.