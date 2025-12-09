Ανησυχία στον Άρη με Φαμπιάνο: Μάχη να αποφύγει το χειρουργείο!

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρειαστεί χειρουργείο ο Φαμπιάνο, προσπαθεί να το αποφύγει ο Άρης.

Η μεγάλη ανησυχία στον Άρη αφορά αυτή τη στιγμή τον Φαμπιάνο και το ενδεχόμενο χειρουργείου, κάτι που στην ομάδα θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν.

Ο Βραζιλιάνος στόπερ αντιμετωπίζει σοβαρές ενοχλήσεις στον προσαγωγό κι αν τελικά οδηγηθεί στο χειρουργείο, τότε θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο με δυόμισι μήνες. Γι’ αυτό και ο Άρης κινείται πλέον συντηρητικά, ελπίζοντας ότι το πρόβλημα θα υποχωρήσει χωρίς να χρειαστεί να υποβληθεί σε επέμβαση ο παίκτης.

Ο Φαμπιάνο, που ήδη έχει χάσει τα τελευταία παιχνίδια λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει, κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εντελώς εκτός προπονήσεων για το προσεχές διάστημα και να ακολουθήσει εξατομικευμένο πρόγραμμα αποθεραπείας. Ο ίδιος φυσικά δεν έπαιξε ούτε στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Μανόλο Χιμένεθ να αναφέρει ότι εκτιμούν την κατάστασή του μέρα με τη μέρα.

Να θυμίσουμε ότι έχει να αγωνιστεί από τις 19 Οκτωβρίου και το ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου έγινε αλλαγή στο ημίχρονο.