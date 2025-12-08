Η ΠΑΕ Άρης επιβεβαίωσε την επικοινωνία μεταξύ Θόδωρου Καρυπίδη και Στεφάν Λανουά πριν το ντέρμπι και σ’ αυτή ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ήταν σίγουρος για τη διαιτησία!

Παραμονές του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και με τον ορισμό του Σέρβου Σρνταν Γιοβάνοβιτς και του Αλεσάντρο ΝτιΠάολο (VAR), η ΠΑΕ Άρης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση διαμαρτυρίας, παράλληλα ζήτησε την αντικατάστασή τους με επιστολή στην ΚΕΔ. Η τελευταία δεν απάντησε στο αίτημα του Άρη, αλλά υπήρξε επικοινωνία του Στεφάν Λανουά με τον Θόδωρο Καρυπίδη και μάλιστα σ’ αυτή ο Γάλλος αρχιδιαιτητής ρώτησε τους λόγους της αντίδρασης των «κίτρινων».

Στη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Θόδωρος Καρυπίδης σημείωσε ότι ο κ. Λανουά εκτίθεται ξανά μέσα από τον ορισμό ενός VARista ο οποίος είναι τιμωρημένος στη χώρα του κι ενός διαιτητής ο οποίος έχει κριθεί ανεπαρκής για να σφυρίξει τα ντέρμπι στη χώρα του. Χαρακτήρισε τις επιλογές του Λανουά ως μια μορφή πολιτικής του τελευταίου και κυρίως ότι δεν εμπεριέχουν την παραμικρή λογική, ειδικά από τη στιγμή που σε όλα τα ντέρμπι που προηγήθηκαν, είχαν επιλεγεί Γερμανοί διαιτητές.

Ο Λανουά επέμεινε για την ορθότητα των αποφάσεών του, δεν προχώρησε σε καμία αλλαγή και μάλιστα εμφανίστηκε βέβαιος γι’ αυτές, υποστηρίζοντας ότι θα δικαιωθεί από το επίπεδο διαιτησίας τους. Προφανώς συνέβη το αντίθετο…