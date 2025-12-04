Η ΠΑΕ Άρης ζήτησε την αντικατάσταση διαιτητή και VARista στο ντέρμπι

Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης ζήτησε την αντικατάσταση του Σέρβου Γιοβάνοβιτς όσο και του Ιταλού ΝτιΠάολο που ορίστηκαν στο VAR στο ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ.

Η ΚΕΔ διάλεξε διαφορετικό μονοπάτι στον ορισμό διαιτητών και VARista στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς ορίστηκε για να διαιτητεύσει την αναμέτρηση ενώ στο VAR επιλέχθηκε ο Ιταλός Αλεσάντρο ΝτιΠάολο. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης ζήτησε την αντικατάσταση τόσο του Σέρβου διαιτητή όσο και του Ιταλού στο VAR, ο οποίος είναι τιμωρημένος στη χώρα του λόγω των αποφάσεών του.

«Μετά τα χθεσινά, σήμερα ήρθε και… έδεσε το γλυκό. Με τους ορισμούς του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι καταλάβαμε όλοι τι έργο θα δούμε την Κυριακή!

Δηλαδή, κύριοι της ΚΕΔ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ για ιδανικότερο στο VAR αυτόν που είναι ΤΙΜΩΡΗΜΕΝΟΣ στην Ιταλία; Κάτι θα ξέρετε κ. Βαλέρι...

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ζητάει αντικατάσταση τόσο του διαιτητή όσο και του VARista για το παιχνίδι της Κυριακής», αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.