Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (8/12) στο Gazzetta
Η άνετη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου, ο νικητής του ντέρμπι της πόλης ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός που ετοιμάζεται για Καϊράτ στα πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Ράφα...Θφαλιάρεθ!» για τη νέα γκέλα του ΠΑΟ στη Λάρισα.
Livesport: «Απόλαυση» η ΑΕΚ, «Αφεντικό» στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ.
Φως των σπορ: «Ούτε για αστείο...» δεν θέλει να ακούει τη λέξη ''φαβορί'' στο ματς με Καϊράτ ο Μεντιλίμπαρ.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Καυτοί στον πάγο» οι παίκτες του Ολυμπιακού ενόψει Καϊράτ.
Ώρα των σπορ: «Οι μάγοι της ΑΕΚάρας» έκρυψαν το τόπι με τον Ατρόμητο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.