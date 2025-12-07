ΑΕΚ - Ατρόμητος: Τα highlights του ματς (vid)
Το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ συνεχίζεται. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ανώτερη του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικράτησε με 4-1 και έφτασε τα τέσσερα διαδοχικά τρίποντα στο πρωτάθλημα.
Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος με μια... πτήση του MVP Ορμπελίν Πινέδα. Στο 18ο λεπτό ο Λάζαρος Ρότα έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Μεξικανός νίκησε στον αέρα τον κατά 18 πόντους ψηλότερο Δημήτρη Τσακμάκη και με άψογη κεφαλιά νίκησε τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 1-0.
Στο δεύτερο μέρος «καθάρισε» ο Λούκα Γιόβιτς σε διάστημα πέντε λεπτών. Στο 65ο λεπτό ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Μαρίν και στο 70' έκανε το 3-0 με σουτ σε κενή εστία έπειτα από νέα προσπάθεια του Ρουμάνου. Πριν από αυτά τα δυο γκολ ο Σέρβος φορ είχε και ένα ακυρωθέν για φάουλ του Ζοάο Μάριο.
Στο 73' ο Τσαντίλας μείωσε σε 3-1 έπειτα από λάθος Καλοσκάμη - Ρότα και στο 87' ο Λιούμπισιτς με εξ επαφής τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 4-1, δυο λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.