Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της ΑΕΚ επί του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια με 4-1.

Το νικηφόρο σερί της ΑΕΚ συνεχίζεται. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ανώτερη του Ατρομήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, επικράτησε με 4-1 και έφτασε τα τέσσερα διαδοχικά τρίποντα στο πρωτάθλημα.

Η Ένωση άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος με μια... πτήση του MVP Ορμπελίν Πινέδα. Στο 18ο λεπτό ο Λάζαρος Ρότα έβγαλε άψογη σέντρα από τα δεξιά, ο Μεξικανός νίκησε στον αέρα τον κατά 18 πόντους ψηλότερο Δημήτρη Τσακμάκη και με άψογη κεφαλιά νίκησε τον Λευτέρη Χουτεσιώτη για το 1-0.

Στο δεύτερο μέρος «καθάρισε» ο Λούκα Γιόβιτς σε διάστημα πέντε λεπτών. Στο 65ο λεπτό ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Μαρίν και στο 70' έκανε το 3-0 με σουτ σε κενή εστία έπειτα από νέα προσπάθεια του Ρουμάνου. Πριν από αυτά τα δυο γκολ ο Σέρβος φορ είχε και ένα ακυρωθέν για φάουλ του Ζοάο Μάριο.

Στο 73' ο Τσαντίλας μείωσε σε 3-1 έπειτα από λάθος Καλοσκάμη - Ρότα και στο 87' ο Λιούμπισιτς με εξ επαφής τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 4-1, δυο λεπτά μετά την είσοδο του στο ματς.