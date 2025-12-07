Νίκολιτς: «Η Σάμσουνσπορ θα είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος μέχρι τώρα»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στάθηκε στη σοβαρότητα που έδειξαν οι παίκτες του στο ματς με τον Ατρόμητο και επεσήμανε το μεγάλο εμπόδιο που έχει μπροστά της η Ένωση απέναντι στη Σάμσουνσπορ.

Στην αναμέτρηση με τη Σάμσουνσπορ επικεντρώνεται πλέον η ΑΕΚ μετά την εύκολη νίκη επί του Ατρόμητου, με τον Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου να επισημαίνει τη μεγάλη δυσκολία που περιμένει τους κιτρινόμαυρους την προσεχή Πέμπτη στην Τουρκία. Ο Νίκολιτς έμεινε ικανοποιημένος με τη σοβαρότητα που έδειξαν οι παίκτες του στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με τον Ατρόμητο, θέλησε να... ντριμπλάρει την ερώτηση για τις θέσεις που χρειάζεται η ΑΕΚ ενίσχυση πέρα από το «εξάρι», τονίζοντας πως όλοι τις γνωρίζουν, ενώ υπογράμμισε πως η φρεσκάδα που βγάζει η ομάδα οφείλεται και στην αλλαγή του τρόπου των προπονήσεων.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Άλλη μια νίκη στη σειρά. Είχα πει ότι θα ήταν σημαντική αυτοί οι βαθμοί, ήταν κρίσιμη αναμέτρηση. Ήμασταν σοβαροί, στο δεύτερο μισό του δεύτερου μέρους δεν μου άρεσε η χαλάρωση. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Τώρα κοιτάμε την ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Χάσαμε τον Γκατσίνοβιτς δυστυχώς, να δούμε για πόσες μέρες μετά τον τραυματισμό που υπέστη».

Για την αποτελεσματικότητα που βρίσκει η ΑΕΚ και πόσο κοντά είναι η ομάδα σε αυτό που θέλει πραγματικά: «Είναι φυσιολογικά. Το είχα πει και όταν δεν σκοράραμε. Σημαντικό είναι να παίζεις όμορφα και να δημιουργείς ευκαιρίες. Είχα πει και την προηγούμενη φορά ότι δεν θα απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω πόσο κοντά είμαστε, αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαι χαρούμενος για την απόδοση του Λιούμπισιτς σε αυτή τη νέα θέση και ίσως σκεφτώ να τον χρησιμοποιώ στα πλάγια. Είναι κάτι που ίσως λάβω υπόψιν μου».

Για το αν ο Γιόβιτς είναι ο ηγέτης αυτή τη στιγμή που είχε πει ότι ήθελε: «Στις τελευταίες αναμετρήσεις είναι εξαιρετικός και με τα γκολ του. Αλλά δεν είναι μόνο τα τέρματα, αλλά συνολικά έχει ηγετική παρουσία και με την μπάλα και χωρίς. Έχει αποδεχθεί τον ρόλο του στην ομάδα. Χρειαζόμαστε να παίζει έτσι και στη συνέχεια».

Για το ποιες θέσεις θέλει να ενισχύσει το ρόστερ τον Γενάρη πέρα από το εξάρι στο οποίο αναφέρθηκε: «Δεν έχει αλλάξει κάτι. Γνωρίζουμε τις θέσεις που θέλουμε νέους παίκτες. Για αυτό υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν την ευθύνη. Τώρα επικεντρωνόμαστε στη Σάμσουνσπορ που είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα, που παίζει με ένταση. Είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος μας για φέτος ως τώρα. Το όνομα δεν λέει πολλά σε αρκετούς, αλλά σημασία έχει η ποιότητα και η ένταση που βγάζει. Είναι σημαντικό παιχνίδι για μας και το μυαλό μας είναι αυτό. Ξέρετε τις θέσεις που χρειαζόμαστε ενίσχυση, ένας προπονητής πάντα θέλει παίκτες».

Για το πως έχει καταφέρει να βγάζει η ομάδα αυτή τη φρεσκάδα: «Συμφωνώ, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της φυσικής κατάστασης, αλλά και της τακτικής. Έχουμε αλλάξει λίγο τον τρόπο των προπονήσεων σε κρίσιμες λεπτομέρειες και αυτό αποδίδει. Όπως είχε πει ένας επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος, δεν μπορεί να είσαι... μισοέγγυος. Ή πρεσάρεις ή δεν πρεσάρεις».

