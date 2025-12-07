Ο στόπερ του ΠΑΟΚ Ντέγιαν Λόβρεν απάντησε στον κεντρικό αμυντικό του Άρη Ρόουζ.

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 3-1 τον Άρη στην Τούμπα και ο Ντέγιαν Λόβρεν με ανάρτησή του θέλησε να απαντήσει στον Λίντσεϊ Ρόουζ.

Ο κεντρικός αμυντικός του Άρη σε δηλώσεις του παραμονή του ντέρμπι, είπε ότι στόχος των κιτρινόμαυρων ήταν να σηκώσουν τη σημαία του συλλόγου στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, ήταν νικητής και ο πολύπειρος Κροάτης στόπερ του ΠΑΟΚ σε ανάρτησή του φρόντισε ν' απαντήσει στον αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Ο Λόβρεν έγραψε:

«Ποιος είπε ότι θα σήκωναν τη σημαία στο γήπεδό μας; Ποτέ! Μπράβο παιδιά. Φανταστική εμφάνιση σήμερα.

Πάμε!»

