Ζίβκοβιτς: «Επιβληθήκαμε πλήρως, δείξαμε πως είμαστε καλύτερη ομάδα»

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς ανέφερε πως στο ντέρμπι με τον Άρη οι «ασπρόμαυροι» επιβλήθηκαν των αντιπάλων τους και έδειξαν πως είναι καλύτερη ομάδα.

Ασπρόμαυρο βάφτηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί του Άρη με 3-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής:

Για το πως ήρθε η νίκη και την κατάστασή του: «Θα δούμε αύριο μεθαύριο για τα πόδια μου. Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου. Δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, κοντρολάραμε το παιχνίδι, επιβληθήκαμε πλήρως. Ήμασταν συγκεντρωμένοι και αποφασισμένοι. Αυτό είναι ο ΠΑΟΚ».

Για το τι σημαίνει αυτή η νίκη: «Είναι κάτι παραπάνω αυτά τα ματς. Εμείς τα δώσαμε όλα και δείξαμε πως πρέπει να εκπροσωπούμε την ομάδα. Δείξαμε ότι είμαστε ανώτεροι και συνεχίζουμε».

Για το αν αυτές οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση για το πρωτάθλημα: «Φυσικά μας δίνουν παραπάνω ενέργεια και αυτοπεποίθηση. Κάθε ματς είναι σημαντικό να κερδίζεις και να παίρνεις τρεις βαθμούς».

Για τα γκολ που βρίσκει ο ΠΑΟΚ από τον φορ: «Είμαι χαρούμενος για τον Γιακουμάκη. Μας βοηθάει πολύ και είναι σημαντικός. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και τι θέλουμε να κάνει. Όλοι είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Όταν δίνουμε το καλύτερο που μπορούμε είμαστε οι καλύτεροι».

Για τον Τάισον: «Αυτή είναι η σχέση που υπάρχει στα αποδυτήρια. Χαιρόμαστε ο ένας για τον άλλον. Είναι εξίσου σημαντικός παίκτης, όπως όλοι. Μπαίνουμε μέσα να τα δώσουμε όλα».

Για το αν διαλέγει γκολ ή ασίστ: «Οτιδήποτε αρκεί να κερδίζω».