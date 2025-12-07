ΠΑΟΚ - Άρης 3-1: Τα γκολ στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Ο ΠΑΟΚ πήρε σπουδαία νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 κόντρα στον Άρη.
Ο Δικέφαλος είχε πρωταγωνιστές τους Τάισον, Γιακουμάκη, Ζίβκοβιτς και έτσι μείωσε ξανά τη διαφορά στους δύο βαθμούς από τον Ολυμπιακό.
Το σκορ για τους γηπεδούχους άνοιξε στο 28'. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα από δεξιά, ο Μόντσου βρήκε ελάχιστα τη μπάλα και ο Τάισον από το ύψος του πέναλτι με φοβερό γυριστό σουτ έκανε το 1-0.
Στο 45', ωστόσο, έγινε το 1-1. Ο Μόντσου σούταρε από μακριά, ο Παβλένκα έδιωξε με τις γροθιές, όμως, η μπάλα στρώθηκε στον Γένσεν κι αυτός με θαυμάσια κεφαλιά ισοφάρισε.
Στις καθυστερήσεις έγινε το 2-1 για τον ΠΑΟΚ. Ο Τάισον μπήκε ανάμεσα σε Διούδη και Τεχέρο κι έπεσε στο έδαφος. Ο διαιτητής Γιοβάνοβιτς δεν έδειξε κάτι, αλλά κλήθηκε στο VAR να ελέγξει τη φάση και αποφάσισε να δώσει πέναλτι. Ο Γιακουμάκης ευστόχησε στο 45'+6' για το 2-1.
Ο διεθνής Έλληνας φορ έκανε στο 48' το 3-1 με αριστερό πλασέ σε γύρισμα του Ζίβκοβιτς και κλείδωσε τη νίκη για τον ΠΑΟΚ.
Τα highlights του αγώνα
