Χιμένεθ: «Γιατί υπάρχει το VAR;»

Εκνευρισμένος από τις διαιτητές αποφάσεις, ο Μανόλο Χιμένεθ αναρωτήθηκε τι έκανε το VAR στην Τούμπα και ζήτησε απ’ όλους να δουν τρεις φωτογραφίες.

Ο Ισπανός τεχνικός του Άρη πήγε στη συνέντευξη Τύπου, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή ότι δεν θα δεχόταν ερωτήσεις και λέγοντας αρχικά ότι… «θα ήθελα μόνο να επικεντρωθώ στο τι δείχνουν οι εικόνες από συγκεκριμένες φάσεις του αγώνα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να παίζονται τα παιχνίδια επί ίσοις όροις. Όχι υπέρ του ενός και κατά του άλλου. Όταν αύριο όλος ο κόσμος δει το επικίνδυνο παίξιμο πάνω στον Ροζ θα πει ότι ‘οκ, κατανοητό ότι δεν το είδε ο διαιτητής αλλά ο VAR τι έκανε; Γιατί δεν του είπε ότι ήταν κόκκινη;’», για να συμπληρώσει.

«Για ποιον είναι το VAR; Για ποιους; Γιατί υπάρχει; Η δεύτερη φάση και πραγματικά εκπλήσσομαι όταν βλέπω τη φωτογραφία πώς στραγγαλίζουν τον Ράτσιτς στη μεγάλη περιοχή. Που ήταν το VAR; Αντιθέτως, βλέπει ο VAR το αμφισβητούμενο στο τέλος του ημιχρόνου αλλά όχι το άλλο. Πρέπει να είμαστε πιο σοβαροί. Εδώ διακυβεύονται πράγματα για όλους. Μετά απ’ όλα αυτά είναι δύσκολο για μια ομάδα να μείνει συγκεντρωμένη σε παιχνίδι. Χωρίς να αποτελεί δικαιολογία αυτές οι τρεις φάσεις έκαναν την ομάδα μου να χάσει το μυαλό της. Δεν συζητάμε φυσικά ότι ο ΠΑΟΚ έχει ποιοτικούς παίκτες και καλή ομάδα. Αυτό είναι το αθλητικό κομμάτι.

Αυτές οι τρεις αποφάσεις καθόρισαν το παιχνίδι. Και μετά από αυτά που είπα μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες και να μου πείτε αν έχω δίκαιο ή όχι. Αυτό που έγινε σήμερα είναι συνέχεια αυτού που έγινε την Τετάρτη όπου δεν δόθηκε δεύτερη κίτρι νη κάρτα στον Μπάμπα».