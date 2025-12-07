ΠΑΟΚ - Αρης: Τρομερή κίνηση Ζίφκοβιτς, το 3-1 ο Γιακουμάκης!
Στο 48', λίγο μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου ουσιαστικά... τέλειωσε και το ντέρμπι της Τούμπας. Ο Ζίφκοβιτς από τα δεξιά έκανε μια εξαιρετική ενέργεια, γύρισε προς το ύψος της μικρής περιοχής και εκεί ο Γιακουμάκης δεν λάθεψε. Με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Διούδη, έκανε το 3-1, διπλασιάσε τα προσωπικά του τέρματα και ουσιαστικά έβαλεκ πρόωρο τέλος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αφού το μαξιλαράκι των δύο γκολ αποδείχθηκε αρκετό για τον Δικέφαλο του Βορρά!
