ΠΑΟΚ - Αρης: Τρομερή κίνηση Ζίφκοβιτς, το 3-1 ο Γιακουμάκης!

Λίγα λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου από την εκπληκτική ασίστ του Ζίφκοβιτς, ο Γιακουμάκης έκανε το 3-1 για τον ΠΑΟΚ!

Στο 48', λίγο μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου ουσιαστικά... τέλειωσε και το ντέρμπι της Τούμπας. Ο Ζίφκοβιτς από τα δεξιά έκανε μια εξαιρετική ενέργεια, γύρισε προς το ύψος της μικρής περιοχής και εκεί ο Γιακουμάκης δεν λάθεψε. Με εξαιρετικό πλασέ νίκησε τον Διούδη, έκανε το 3-1, διπλασιάσε τα προσωπικά του τέρματα και ουσιαστικά έβαλεκ πρόωρο τέλος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αφού το μαξιλαράκι των δύο γκολ αποδείχθηκε αρκετό για τον Δικέφαλο του Βορρά!