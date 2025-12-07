Η ΑΕΛ Novibet πήρε προβάδισμα στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, χάρη στο γκολ του Φακούντο Πέρες.

Η ΑΕΛ Novibet άνοιξε το σκορ στο 37ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα. Έπειτα από λάθος του Μλαντένοβιτς οι γηπεδούχοι έφυγαν στην αντεπίθεση με τον Στάικο, ο Γκαράτε σούταρε από διαγώνια θέση, ο Κότσαρης απέκροσε αλλά ο Φακούντο Πέρες πρόλαβε τον Τσέριν και προ κενής εστίας σκόραρε για το 1-0.

Ο Αργεντινός χαφ πέετυχε το τρίτο του γκολ με τη βυσσινί φανέλα σε 12 ματς πρωταθλήματος. Αξιοσημείωτο πως οι Λαρισαίοι δεν κατάφεραν να διατηρήσουν για πολύ το προβάδισμα τους, καθώς έξι λεπτά αργότερα ισοφάρισε ο Καλάμπρια.