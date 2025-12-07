Ολυμπιακός: Πολύ καλή πρόβα, αλλά με μία…μουτζούρα

Μόνο ένα παιχνίδι υπήρχε έως χθες ο Ολυμπιακός να το είχε καθαρίσει από το ημίχρονο, εκείνο το 2-0 στη Λάρισα, με τα δύο γκολ του Ελ Κααμπί (το ένα με απίθανο τακουνάκι). Με τον ΟΦΗ ήταν το δεύτερο, πάλι με δύο γκολ του Ελ Κααμπί (το ένα με απίθανο ψαλιδάκι)…

Ο Άραβας σούπερ στράϊκερ ήταν ασφαλώς ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από την πάντα καυτή «κόκκινη» εξέδρα, τόσο κατά τη διάρκεια, αλλά και στο τέλος του αγώνα, αλλά θα μου επιτρέψετε να ασχοληθώ με κάποια άλλα πράγματα από εδώ. Για παράδειγμα, την στάση των δύο εξτρέμ του Ολυμπιακού, που σε δύο διαφορετικές στιγμές, μία ο Στρεφέτσα στα πρώτα λεπτά και μία ο Ζέλσον προς το τέλος του α΄ ημιχρόνου, ήταν υποδειγματική. Με τους δύο κυνηγούς να γυρίζουν πολύ πίσω για να καλύψουν λάθη αμυντικογενών συμπαικτών τους και δη να το κάνουν με φοβερή επιτυχία κλέβοντας την μπάλα από τους αντιπάλους τους.

Διότι, αυτό σημαίνει ομάδα, ο ένας να παίζει για τον άλλο, ο ένας να διορθώνει το λάθος του άλλου, να υπάρχει αλληλοκάλυψη και βοήθειες ο ένας στον άλλο. Όταν το κάνουν αυτό οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο πρωταθλητής Ελλάδας δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Τα προβλήματα υπάρχουν όταν πάνε όλοι να σκοράρουν και δεν πασάρουν σε συμπαίκτες τους, όταν οι κυνηγοί μαρκάρουν με τα μάτια και αφήνουν εκτεθειμένους τους αμυντικούς κι άλλα τέτοια…ωραία, που δυστυχώς τα βλέπουμε ακόμη σε μία ομάδα που παίζει στο Τσάμπιονς Λιγκ κι αυτό είναι το πιο ανεπίτρεπτο από όλα.

Τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα άλλο κομμάτι του παιχνιδιού, που έχει ενδιαφέρον, διότι έχει να κάνει και με το αμέσως επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, το κρίσιμο βαθμολογικά με την πρωταθλήτρια Καζακστάν, Καϊράτ, στη μακρινή Αστάνα. Καθώς, λόγω της απουσίας του Ρέτσου, το αμυντικό δίδυμο θα συγκροτηθεί αυτή τη φορά από τους Μπιανκόν και Πιρόλα, που τη φετινή σεζόν το είχαμε δει έως χθες μόνο μία φορά και μάλιστα στη χειρότερη εκδοχή του Γάλλου, στην ήττα (1-2) από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Υπό αυτή την έννοια, η χθεσινή πρόβα για το κέντρο της άμυνας ήταν πραγματικά πολύ καλή. Ναι, με αντίπαλο τη μέτρια φετινή ομάδα του ΟΦΗ, αλλά με αυτήν έπαιζε χθες ο Ολυμπιακός και κρίνουμε όσα είδαμε. Με τον Μπιανκόν και τον Πιρόλα να είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλο!

Ο Γάλλος δεν έχασε καμία μάχη, κάλυψε σωστά όταν χρειάστηκε ακόμη και τον πολύ πιο γρήγορο από αυτόν Νους, έκανε πολύ ψηλά άμυνα βγαίνοντας πρώτος στην μπάλα, πιέζοντας και κλέβοντας, έπαιξε ψύχραιμα αμυντικά και βοήθησε πάρα πολύ δημιουργικά, με τις προωθήσεις του και τις πολύ σωστές πάσες του, είτε στα πλάγια, είτε και κάθετα ανάμεσα στις γραμμές. Εύκολα θα μπορούσε να χρηστεί και σκόρερ, εάν ο γκολκίπερ Λίλο δεν έκανε την απόκρουση του αγώνα σε εκείνη την έξυπνη γυριστή κεφαλιά του.

Ο Ιταλός ήταν για…νιοστή φορά ανίκητος στο ψηλό παιχνίδι, έβγαινε δυναμικά πρώτος στις φάσεις μην αφήνοντας κανένα περιθώριο στους αντίπαλους, κέρδιζε τις μάχες, έκοβε σέντρες, καθάριζε στην περιοχή του Τζολάκη, είχε και κάποιες καλές μπαλιές μπροστά, ενώ το πρώτο γκολ του Ελ Κααμπί προέκυψε από δικό του γύρισμα στο πρώτο δοκάρι, στην εκτέλεση του κόρνερ.

Το κακό είναι ότι αυτή η υπέροχη εμφάνιση ειδικά του Μπιανκόν, που για 60 λεπτά ήταν εκπληκτικός σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, είχε μία μουτζούρα. Εκείνη την απαράδεκτη για την εμπειρία του, πλέον τρίτο χρόνο στον Ολυμπιακό, επιλογή στη φάση της πραγματικά σπουδαίας ευκαιρίας του ΟΦΗ στο 61ο λεπτό, όταν ενώ οι υπόλοιποι αμυντικοί είχαν τραβηχτεί για οφσάϊντ, ο Γάλλος έμεινε κολλημένος πίσω, με συνέπεια ο Θεοδοσουλάκης να έχει το τετ α τετ με τον Τζολάκη.

Θέλω να πιστεύω ότι ο Μπιανκόν μπορεί σε αυτή την στιγμή να είχε επηρεαστεί από ένα κτύπημα που είχε δεχθεί πριν λίγα λεπτά στη φάση που ο αντίπαλος του πήρε και την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε, πατώντας άσχημα τον αμυντικό του Ολυμπιακού. Ελπίζω ότι δεν του κόλλησε το μυαλό του Γάλλου, αν και αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Όπως κι αν έχει είναι κρίμα τέτοιες λαμπρές εμφανίσεις όπως αυτή, να λεκιάζονται από μουτζούρες όπως αυτή που θα μπορούσε να οδηγήσει στην μείωση του σκορ από πλευράς ΟΦΗ.

Κι ο Γάλλος στόπερ πρέπει να το δει καλύτερα αυτό το κομμάτι, ειδικά ενόψει των αγώνων με την Καϊράτ και τον Άρη που θα κρίνουν πολλά για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός, άλλωστε, τώρα τον έχει ανάγκη και πρέπει να ανταποκριθεί στο 100% και όχι να είναι τέλειος σε όλα και ξαφνικά να κάνει ένα χοντρό λάθος που μπορεί να κοστίσει.

Παρεμπιπτόντως, ο Καλογερόπουλος που πήρε τη θέση του στο 66’ κι έπαιξε 28 λεπτά κακός δεν ήταν, όμως νομίζω ότι δεν μας έδειξε και την ετοιμότητα που θα περιμέναμε ως συνέχεια του καλού φινάλε του στον αγώνα στο Αγρίνιο την περασμένη Κυριακή.

Άσχετο: Ξετσίπωτοι, πόσα πέναλτι ακόμη θα δοθούν εις βάρος του Ολυμπιακού Β;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η παρουσία του Μουζακίτη στο πλευρό του Έσε στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ επιβεβαίωσε για άλλη μία φορά ότι σε τέτοιου είδους παιχνίδια δεν ενδείκνυται το δίδυμο Γκαρθία-Έσε με το οποίο είχε ξεκινήσει τη σεζόν ο Μεντιλίμπαρ στο παιχνίδι με τον Αστέρα στο Καραϊσκάκη, που έφτασε στο 93’ για να κριθεί.

Ο Βάσκος το είχε πάρει το μήνυμα και σε τέτοια παιχνίδια δεν τους ξαναέβαλε μαζί σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, ενώ και στο 0-0 με την Πάφο όταν έμειναν οι Κύπριοι με 10 παίκτες αμέσως στο ημίχρονο είχε αλλάξει τον Γκαρθία. Αυτό, πάντως, δεν αλλάζει κάτι για τον Βάσκο μέσο, που είτε τον βάζει 10, είτε 20 λεπτά ο προπονητής, πάντοτε δίνει τον καλύτερο εαυτό του, όπως έκανε και χθες παίζοντας απολύτως επαγγελματικά.

Απλά θα ήθελα να γράψω κάτι για τον Μουζακίτη, που κατά τα άλλα είχε μία πολύ καλή παρουσία στον αγώνα χθες, με ωραίες κινήσεις, κλεψίματα, σέντρες, έπαιξε κάθετα, πίεσε ψηλά, βοήθησε πολύ στην κυκλοφορία, έβγαλε αντεπιθέσεις, σούταρε. Ακριβώς σε αυτό το τελευταίο, μία παρατήρηση-καλό είναι να σουτάρεις, αλλά όχι όπως έκανε χθες ο Μούζα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Δηλαδή, είτε χωρίς να έχει καμία τύχη από τόσο μακριά και με τόσους παίκτες μπροστά του, είτε αγνοώντας τρεις συμπαίκτες του που περίμεναν πάσα του στο πρώτο λεπτό, τότε που επέλεξε να σουτάρει στην κλειστή γωνία του αντίπαλου γκολκίπερ, με σχεδόν μηδενικές πιθανότητες επιτυχίας.

Θα μπορούσε να είχε πιστωθεί μία ωραία ασίστ, στο φινάλε μίας πραγματικά καλής προσπάθειας του. Μην εκβιάζει το γκολ, χαμένος θα βγει και ο ίδιος και η ομάδα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι