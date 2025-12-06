Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μίλησε για το φορτωμένο πρόγραμμα της ΑΕΚ και για το ότι η Ένωση θα προσπαθήσει να ανοίξει νωρίς το σκορ στο ματς με τον Ατρόμητο.

Στην Comsote TV μίλησε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο με τον Μαυριτανό μεσοεπιθετικό να επισημαίνει πως τα πολλά παιχνίδια στο πρόγραμμα είναι καλό για τους παίκτες καθώς γίνεται rotation. Όσο για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, επεσήμανε τη μεγάλη σημασία που έχει, υπογραμμίζοντας πως η Ένωση θα μπει με στόχο να ανοίξει νωρίς το σκορ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά στην Cosmote TV:

Για το παιχνίδι απέναντι στον Ατρόμητο: «Ναι, το θυμάμαι και πέρσι στο τέλος σκοράραμε. Ο Ατρόμητος είναι μια καλή ομάδα, όταν έρχεται στην έδρα μας τα δίνει όλα. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Πρέπει να συνεχίσουμε και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε».

Για το πώς περιμένουν ότι θα τους αντιμετωπίσει ο Ατρόμητος: «Νομίζω ότι θα είναι σε χαμηλά μέτρα, ψάχνοντας την αντεπίθεση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να μη χάνουμε τη μπάλα στο επιθετικό μας τρίτο, να διατηρούμε τη θέση μας στον αγωνιστικό χώρο. Και να προσπαθήσουμε να σκοράρουμε νωρίς».

Για τα συνεχόμενα ματς: «Για να είμαι ειλικρινής, όταν υπάρχουν πολλά παιχνίδια, είναι καλό για τους παίκτες.

Επίσης, έχουμε αρκετούς παίκτες, οπότε μπορεί να γίνει rotation. Είναι καλύτερο να έχεις πολλά παιχνίδια, από το να έχεις ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Οπότε, είμαστε χαρούμενοι με αυτή την κατάσταση».

