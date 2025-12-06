Ο Μανόλο Χιμένεθ θα αποφασίσει ανήμερα του ντέρμπι (7/12, 19:30) με τον ΠΑΟΚ για την αποστολή του Άρη η οποία κατέλυσε σε ξενοδοχείο.

Ο Άρης ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με τον Μανόλο Χιμένεθ να διατηρεί κλειστά τα χαρτιά του αναφορικά με το αρχικό σχήμα. Ο Ισπανός προπονητής προχώρησε σε δοκιμές στη σημερινή (6/12) τελευταία προπόνηση χωρίς όμως να δείξει και την 11αδα που έχει στο μυαλό του. Είναι δεδομένο ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Για παράδειγμα, είναι εξαιρετικά πιθανή η επιστροφή του Άλβαρο Τεχέρο στο δεξί άκρο της άμυνας.

Το βασικό ερώτημα αφορά την κορυφή της επίθεσης αλλά και τον άξονα της μεσαίας γραμμής. Στον αγώνα του Κυπέλλου, ο Λορέν Μορόν δεν ήταν στο αρχικό σχήμα καθώς ο Ισπανός τεχνικός προτίμησε να ξεκινήσει στο παιχνίδι με τον Βραζιλιάνο Ντούντου. Δεν αποκλείεται να συμβεί το ίδιο και στο αυριανό ντέρμπι αλλά με αλλαγή ρόλου του Φρέντρικ Γένσεν. Δηλαδή, να τοποθετηθεί ο Φινλανδός σε ρόλο φορ έχοντας πίσω του την τριάδα των Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ντούντου θα επιστρέψει στο αριστερό άκρο της επίθεσης.