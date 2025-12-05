Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ, Τζέιμς Πένραϊς δηλώθηκε να εκτίσει στο ματς με τον Ατρόμητο. Τι πιθανές επιστροφές περιμένει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ στρέφει το βλέμμα της στο κυριακάτικο ματς με τον Ατρόμητο στην OPAP Arena. Ένα ματς που όπως έχει χαρακτηρίσει ο Μάρκο Νίκολιτς είναι «κλειδί» με την Ένωση να προέρχεται από ένα εξαιρετικό σερί πέντε νικών σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ ακολουθεί ακόμα ένα σημαντικό ευρωπαϊκό ματς με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία.

Ο Νίκολιτς για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Πένραϊς. Ο 26χρονος Σκωτσέζος αριστερός μπακ συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική και δηλώθηκε να εκτίσει στο κυριακάτικο ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έτσι ο Πήλιος θα ξεκινήσει στο αριστερό άκρο της άμυνας της ΑΕΚ.

Πάντως ο Νίκολιτς περιμένει επιστροφές για το ματς με τον Ατρόμητο, όπως ανέφερε και μετά το τέλος του μεσοβδόμαδου αγώνα Κυπέλλου κόντρα στον ΟΦΗ. Όπως τόνισε τόσο ο Μάνταλος, όσο και ο Ελίασον ενδεχομένως να είναι ξανά διαθέσιμοι, κάτι πολύ σημαντικό καθώς οι απουσίες ήταν αρκετές το τελευταίο διάστημα.

Από εκεί και πέρα κοντά στην επιστροφή του είναι και ο Ζίνι που θα προσπαθήσει να προλάβει κάποιο από τα παιχνίδια της επόμενης εβδομάδας πριν ενταχθεί στην αποστολή της Ανγκόλας για το Κόπα Άφρικα, ενώ και ο Κουτέσα πλησιάζει στο να επανέλθει και αυτός στη διάθεση του Νίκολιτς, με τον Πιερό, όπως είναι γνωστό, να αναμένεται να επιστρέψει από το νέο έτος. Εκτός είναι φυσικά και ο Οντουμπάτζο που τραυματίστηκε στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΟΦΗ, ενώ βέβαια επανέρχεται ο Μαρίν που εξέτισε.