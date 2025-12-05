Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πρωταγωνίστρια ΑΕΚ και χωρίς σημαντικούς παίκτες διαθέσιμους, κάτι που αν συνέβαινε σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, θα ήταν ήδη πίσω της...

Εκτιμώ ότι είστε το ίδιο παρατηρητικοί με εμένα και ειδικότερα σε ότι αφορά στα θέματα της ΑΕΚ και πόσο ασχολούνται τα ΜΜΕ μαζί της και οι δήθεν αντικειμενικοί δημοσιογράφοι που εξελίχθηκαν τάχα μου σε ποδοσφαιρικούς αναλυτές μιας και στο αντικείμενό τους (την είδηση) δεν... συναντήθηκαν ποτέ. Και πότε "πουλάει" για δαύτους και μεγάλο μέρος των Μέσων η κιτρινόμαυρη καθημερινότητα; Μα φυσικά όταν δεν κερδίζει: τότε γίνονται αφιερώματα, πρωτοσέλιδα, εκπομπές αφιερωμένες στις ευθύνες όλων για το γεγονός ότι δεν ανταποκρίνεται η Ένωση... Αυτή τη στιγμή ο Δικέφαλος του Μάρκο Νίκολιτς πάει περίφημα, τρένο που λέμε λαϊκά, από νίκη σε νίκη: μετράει ήδη πέντε στα πέντε νικηφόρα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ από τη τελευταία της ήττα στο Φάληρο με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, η ΑΕΚ έχει επτά συνολικά νίκες και μόλις μία ισοπαλία, πάντα σε εντός κι εκτός συνόρων υποχρεώσεις, για το πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Conference League!

Τεράστια σημασία αυτό το νικηφόρο σερί για την και αποκτά μεγαλύτερη αξία ελέω προβλημάτων που έπρεπε να διαχειριστεί ο Μάρκο Νίκολιτς λόγω απουσιών: η ΑΕΚ έβγαλε έως τώρα το απαιτητικό της πρόγραμμα, όπου 9 στους 10 έγραφαν ότι θα υπάρξει κόστος βαθμολογικό 100% αλλά ξαφνικά το ξέχασαν, έχοντας στα ...πιτς της απαραίτητους ποδοσφαιριστές για το βασικό σχήμα αλλά και τη διαχείριση αγώνων. Υπενθυμίζω ότι η Ένωση δεν είχε διαθέσιμους για πολλούς λόγους ανά ματς σε αυτά τα παιχνίδια και σε αυτό που έρχεται με τον Ατρόμητο στην Νέα Φιλαδέλφεια τους εξής ποδοσφαιριστές: Ελίασον, Πιερό, Κουτέσα, Ζίνι, Περέιρα, Μάνταλο, ενώ στερήθηκε σε ένα με δύο ματς παίκτες για τη διαχείριση όπως οι Βίντα, Μάριν και Οντουμπάτζο (όλοι τους πρόσφατα με αποτέλεσμα να μη ξεκουραστούν οι βασικοί που παίζουν Κυριακή, Πέμπτη, Κυριακή, Τετάρτη)!

Αλήθεια πόσο αναδείχτηκε αυτό το γεγονός από τα ΜΜΕ σε όλη την πορεία της ΑΕΚ έως σήμερα και στο νικηφόρο σερί της; Αν εξαιρέσουμε τους αρμόδιους στο κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ οι υπόλοιποι το έκαναν... γαργάρα και μάλιστα με τον Παναθηναϊκό πήγαν και εστίασαν στο διάστημα που η Ένωση ήταν χειρότερη στον αγωνιστικό χώρο για ένα διάστημα βαριά 15 λεπτών: άφησαν απ' έξω τη μεγάλη εικόνα και έκαναν focus σε ένα σημείο του ματς που υστέρησε όντως, αλλά με τι δεδομένα το έκανε και ας έμεινε με παίκτη περισσότερο έως το 1-2 (διότι το 2-2 ήρθε με 10 εναντίον 10); Με τεράστια κόπωση από ταξίδι και υπερπροσπάθεια στην Φλωρεντία, δίχως διαθέσιμους σημαντικούς ποδοσφαιριστές να παίξει διαφορετικά και έστω δυο με τρεις προκειμένου να το διαχειριστεί καλύτερα στην εξέλιξή του και παίζοντας με τον Παναθηναϊκό που έπαιζε τα ρέστα του στο πρωτάθλημα!

Αλήθεια αναρωτήθηκε κανείς τι θα έκαναν οι ανταγωνιστές και διεκδικητές του τίτλου, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, αν είχαν εκτός για τόσο χρονικό διάστημα (και για μικρότερο άλλους) αντίστοιχους σημαντικούς ποδοσφαιριστές; Να έλειπαν από τους ερυθρόλευκους για καιρό: Ταρέμι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ζέλσον και εκτός αυτών να μην είχε σε κάποια, ένα με δύο ματς, επίσης τους Μουζακίτη και Κοστίνια... Ή στην ομάδα της Τούμπας να έλειπαν οι Ζίβκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας του έλειψε λίγο αλλά πρέπει να τον αναφέρω, ο Οζντόεφ, ο Σάστρε (ούτε καν ο βασικός τους) και όποιος άλλος θέλουν οι ίδιοι. Αντιλαμβάνεται θεωρώ κανείς εύκολα τι αποτελέσματα θα είχαν σε Ελλάδα και Ευρώπη με αντίστοιχα απαιτητικό πρόγραμμα. Διότι η Ένωση έπαιξε σε αυτή τη περίοδο ματς do or die με Άρη, Παναθηναϊκό εντός, με Φιορεντίνα εκτός, αλλά και στο ενδιάμεσο με Παναιτωλικό και ΟΦΗ (εκτός και εντός για πρωτάθλημα και Κύπελλο).

Τώρα έρχεται η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με μια μόλις επικίνδυνη έξοδο, στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό που έχουν ματώσει οι περισσότεροι να κερδίσουν (ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε στην έδρα του), ενώ θα προέρχεται η ομάδα από ταξίδι και ματς απαιτητικό στην Τουρκία με την Σάμσουνσπορ που ηγείται του Conference League και είναι στην πρώτη 5αδα στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Τα άλλα δυο ματς της ΑΕΚ για το πρωτάθλημα είναι την Κυριακή με τον Ατρόμητο και στις 21/12 με τον ΟΦΗ στην Νέα Φιλαδέλφεια: αν μη τι άλλο στόχευση θα είναι το τρία στα τρία και να γράψει επτά σερί νικηφόρα αποτέλεσμα στην Superleague! Υπενθυμίζω σε τούτο το σημείο ότι μετά το Αγρίνιο και πριν τον ΟΦΗ εντός, η ΑΕΚ υποδέχεται για το Conference την Κραιόβα στη τελευταία αγωνιστική της υποχρέωση στην Ευρώπη έως την επόμενη!

***Αν τα καταφέρει η ΑΕΚ σε αυτά τα πέντε ματς που έρχονται δεν θα υπάρχει δικαιολογία για να μη προκύψει απογείωση της ενίσχυσής της όπου της ζητηθεί από τον προπονητή. Επίσης ελπίζω να έχουν εμπεδώσει όλοι στην Ένωση την ανάγκη να αποκτηθεί δεξί μπακ και να μη πορευόμαστε με ευχές και προσευχές να μην πάθει τίποτα ο Ρότα!