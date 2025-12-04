Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ακόμη ένα επαγγελματικό συμβόλαιο, με τον Χρήστο Μπινιάρη να υπογράφει στο «τριφύλλι».

Aναλυτικά η ανακοίνωση της «πράσινης» ΠΑΕ αναφέρει τα εξής:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Τάκη Μπινιάρη. Ο 16χρονος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με τους Πράσινους.

Ο Τάκης Μπινιάρης γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου 2009 στην Αθήνα και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία σε ηλικία μόλις 5 ετών στον ΑΟ Βριλησσίων. Το 2018 εντάχθηκε στην Ακαδημία του Βασίλη Λάκη, όπου αγωνίστηκε μέχρι τον Ιούνιο του 2019. Τον Ιούλιο του 2019 εντάχθηκε στην ακαδημία του Παναθηναϊκού. Την τρέχουσα σεζόν αποτελεί βασικό μέλος της Κ17.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Τάκης Μπινιάρης ανέφερε:

«Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό είναι μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα. Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία που μου δίνει. Υπόσχομαι ότι θα δουλέψω με αφοσίωση και επιμονή, ώστε να συντελέσω στο να πετύχει η ομάδα τους στόχους της, που δεν είναι άλλοι από το να βρίσκεται πάντα στην κορυφή. Ευχαριστώ βαθύτατα την οικογένειά μου και όλους όσοι με στήριξαν σε κάθε βήμα».

Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με τον Σύλλογο».