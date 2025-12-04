Η ΠΑΕ Άρης ευχήθηκε καλή θητεία στη νέα διοίκηση του ΑΣ

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης ευχήθηκε στο νέο δ. σ. του ΑΣ και παράλληλα υπήρξε συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον Σίμο Αϊβαζίδη.

Ο ΑΣ Άρης μπήκε σε μια νέα εποχή με την αλλαγή του διοικητικού συμβουλίου κυρίως όμως με την επίτευξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσω του οποίου μπαίνει σε πρόγραμμα αποπληρωμής ένα σημαντικό μέρος του χρέους προς το Δημόσιο. Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Άρης ευχήθηκε καλή δύναμη στο νέο δ. σ. του Ερασιτέχνη και μάλιστα σήμερα (4/12) το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη με τον νέο πρόεδρο του ΑΣ, Σίμο Αϊβαζίδη με σκοπό τη δημιουργία προϋποθέσεις για μια εποικοδομητική συνεργασία.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης ανέφερε… «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ εύχεται καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του Α.Σ. ΑΡΗΣ υπό την προεδρία του Σίμου Αϊβαζίδη. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι η νέα διοίκηση θα φέρει σε πέρας το δύσκολο έργο που ανέλαβε και η ΠΑΕ ΑΡΗΣ θα σταθεί αρωγός στην προσπάθειά της. Θα συνεργαστούμε από κοινού σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου ο Σύλλογος, που υπηρετούμε μαζί, να συνεχίσει να αναπτύσσεται και να δυναμώνει σε όλα τα τμήματά του».