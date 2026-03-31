Η FIFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στην ΠΑΕ Άρης η οποία σημείωσε ότι αφορά διαμάχη με ατζέντη για ένα ποσό της τάξεως των 150.000 ευρώ το οποίο θα διευθετηθεί.

Η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας κοινοποιήθηκε σήμερα (31/3) και σύμφωνα με όσα αναφέρει και η ΠΑΕ Άρης αφορά τη διαμάχη που έχει με εκπρόσωπο παικτών και δεν αφορά οφειλή απέναντι σε ποδοσφαιριστή της ομάδας. Βάσει της απόφασης, στην ΠΑΕ Άρης επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών και επί της ουσίας την υποχρεώνει να προχωρήσει άμεσα στη διευθέτηση της οφειλής απέναντι στον συγκεκριμένο ατζέντη για να ανακτήσει το δικαίωμα πραγματοποίησης μεταγραφών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η οφειλή ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΠΑΕ Άρης πρόκειται για ένα ζήτημα με ατζέντη παικτών το οποίο οδηγήθηκε σε δικαστική διαμάχη πριν από περίπου έναν χρόνο το οποίο θα διευθετηθεί εντός των επόμενων ημερών κι έτσι θα εξαλειφθεί η ποινή που επιβλήθηκε από το πειθαρχικό όργανο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.